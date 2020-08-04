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Гороскоп на 6 августа

Юлия Кирьянова
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Овен

Отличный день для Овнов, которые решили заключить новые договора и пробежаться по старым связям. Будьте максимально активными, не пропустите важные моменты в жизни. В любовной сфере на горизонте возникнут трудности, но преодолевая их, узнаете о себе много интересного. Главное, не ведите себя так, будто земля крутится вокруг вас.

Телец

6 августа Тельцу придется признать все прошлые ошибки, чтобы не обрасти новыми проблемами. Учиться и заниматься любимым делом – вот, что сегодня главное. Темой дня для многих станет бытовая сфера. Здесь без активного участия членов семьи не обойтись. Не исключены промахи в оформлении срочных документов, будьте внимательнее с цифрами.

Близнецы

Близнецам нельзя прятать голову в песок, как страусу. Даже если наступит «жаркая» пора в работе, будьте ответственнее. Тем более, что задания окажутся вам под силу. Не стоит каяться за то, что не совершали. Кто-то из друзей или родственников открыто насядет на вас с расспросами. Финансовая сфера обречена на убытки, будьте практичнее.

Рак

Неожиданный привет из прошлого ожидает Рака, которому не хочется даже думать о том, что было. Но от судьбы не уйдешь, она настигнет в неподходящий момент. Не игнорируйте предложения, ведущие к ярким перспективам в карьере. Если в чем-то мало разбираетесь, то есть друзья и интернет. Главное, не не отворачиваться от того, что идет в руки.

Лев

Гороскоп обещает Льву чудесный день, в котором не будет холодных ливней и финансовых проблем. Мелкие недоразумения выведут на верную дорогу, что весьма неожиданно. Четко добивайтесь цели, если уже намечены способы ее реализации. По поводу любовных отношений можно сказать одно – вы сами потеряли то, что трепетно берегли долгое время.

Дева

Деве придется рассортировать свои дела таким образом, чтобы они не пересекались в процессе реализации. Не отвлекайтесь на разговоры с партнерами, они будут пустыми. Личные интересы должны быть превыше всего. Есть шанс подписать выгодное соглашение или контракт с западной фирмой. Бизнесменам нужно следить на течением денег на счет.

Весы

Сегодня Весам не следует переносить свидания или встречи делового характера на другой день. Это не только опасно, но и грозит серьезными потерями. Если хочется сохранить баланс в финансах, то будьте наблюдательнее. Есть вероятность обмана и мошенничества. И досадно, что подвести могут близкие друзья. Откажитесь от дальней поездки.

Скорпион

6 августа Скорпион будет так спокоен и уверен в себе, что окружающие люди побоятся ему слово грубое сказать. Что ж, это замечательно, значит, можно отдохнуть от суеты и ненужной болтовни. Одиночество в личной жизни, увы, ни к чему хорошему не приведет. Вечером станет так грустно, что захочется «утопить» себя в вине. Вот здесь аккуратнее, не увлекайтесь.

Стрелец

Этот день Стрелец решит посвятить работе и новым проектам. Не смотря на то, что ярко светит солнце и душа рвется на пляж, придется активизироваться на все 100%. Неохотно отправятся в командировку те, для кого она окажется полной неожиданностью. Но если это сулит большие деньги, то соберите волю в кулак и поезжайте. Не забудьте про документы.

Козерог

Все мысли Козерога будут крутиться вокруг «выходного» дня, но отдых вам только снится. Особенно, если держите свой бизнес. Трудиться на износ предстоит творческим личностям. Предложений о сотрудничестве — великое множество. Не закопайтесь в бумагах, обязательно сделайте перерыв на обед и дневной сон. Свидание ничего позитивного не принесет.

Водолей

Гороскоп советует Водолею сделать лицо попроще и отправиться в кабинет к начальнику. Если хочется получить приличную прибыль к зарплате, то ведите себя скромнее. Такой способ действует быстрее, чем молчание и нытье за спиной коллег. Интересные идеи придут в голову семейным людям. Они будут касаться пополнения бюджета и быта.

Рыбы

Если Рыбы испытывали к избраннику самые нежные чувства, то сегодня станут намного строже и серьезнее. Что к этому подтолкнуло? Возможно, что разговор по душам, который произошел накануне. Не противьтесь тому, что предложат деловые партнеры. Наступает тяжелая пора, а до финансового «урожая» еще далеко. Удачной окажется поездка.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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