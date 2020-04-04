Детальный гороскоп на 6 апреля для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен:

Благодаря вашей целеустремленности, помноженной на трудолюбие, честолюбивые замыслы обретут под. собой твердую почву. Ваши финансы 6 апреля 2020 в полном порядке, настало время заняться благотворительностью. Как это ни парадоксально, выгода будет сопутствовать вам на путях милосердия и альтруизма. Торопитесь упрочить свое положение в первой половине дня.

Телец:

Сегодня не стоит принимать решение о переходе на новую работу и должность — по вам будут бить малейшие колебания курса доллара (евро, рубля и т. д.) Самое разумное 6 апреля 2020 — отказаться от роли руководителя, хозяина бизнеса и довольствоваться статусом наемного сотрудника, которому в любом случае выплатят зарплату.

Близнецы:

Перед вами открывается оригинальный профессиональный путь, на котором вас поджидают неожиданности и даже открытия. Этот гармоничный период весьма позитивно отразится на судьбах влюбленных. Можно включаться в новые дела и программы, причем они будут долговременными. В первой половине дня можно брать ссуды и кредиты, в долг у знакомых, но делать это следует осторожно, четко просчитывая свои возможности.

Рак:

Этот день благоприятен для начала образовательного курса. Новая информация будет с легкостью усваиваться Раком. Можно продолжать профессиональное образование, записаться на курсы повышения квалификации.

Лев:

Это прекрасный день для начала работы в новом качестве. Вам повезло, если вы именно сегодня приступаете к новым служебным обязанностям. Можно начинать работу над долговременным проектом, приступать к поиску новой работы, решать вопросы оплаты труда. По гороскопу 6 апреля 2020 можно пройти медицинское обследование, использовать новые методы лечения.

Дева:

У вас прекрасная память, и вы можете преуспеть в сфере финансов или права. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых вы зависите. Избегайте даже вероятной конфронтации, особенно в первой половине дня.

Весы:

Не исключено, что сегодня Весы будут блистать остроумием, стремиться к участию в дискуссиях и спорах. Сила чувств положительно повлияет на их эмоциональное состояние. Позвольте ближним тоже проявить свои таланты. Не отталкивайте их в тень своей славы.

Скорпион:

Не исключено, что поначалу вы станете работать над новым проектом скорее ради собственного удовлетворения, затем вас больше заинтересует прибыль. Для достижения своих профессиональных целей не стесняйтесь использовать связи и знакомства.

Стрелец:

Деловая активность Стрельцов весьма неустойчива. По гороскопу 6 апреля 2020 для того чтобы продвигаться в карьере и добиваться признания, вам придется гораздо больше работать, чем обычно. Хотя это будет и не так просто.

Козерог:

У тех, кто планировал приобрести недвижимость, появится хороший шанс воплотить свои замыслы в жизнь. При выборе одного из вариантов не пренебрегайте деталями, ко всему относитесь серьезно. Прежде чем приобрести недвижимость, наведите справки о жизни и судьбах людей, ранее владевших ею.

Водолей:

Сегодня вероятно получение важной информации в учебе и научной деятельности. 6 апреля 2020 возможно много удачных предложений о работе, которые также можно воспринять как улыбку фортуны. Самое время заняться самоутверждением и созданием собственного имиджа.

Рыбы:

Неплохая пора для выполнения ответственных заданий, требующих терпения, аккуратности и внимания. Вам придется успевать на всех фронтах, стараясь добросовестно исполнять профессиональные обязанности и не забывать при этом проявлять заботу о домашних.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru