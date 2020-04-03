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Гороскоп на 4 апреля

Овен (21 Марта — 20 Апреля)

События этого дня поддерживают в Овнах оптимизм и творческий настрой. Это подходящий момент для развлечений, хобби. Также, в эти сутки хорошо побыть с детьми. В связи с переменой обстановки и планов на будущее, пора заново сориентироваться в своих увлечениях и креативных возможностях: если вы реализовали один или несколько своих талантов, то будете чаще востребованы и в команде единомышленников.

Телец (21 Апреля — 20 Мая)

На этот день Тельцам не стоит ничего планировать заранее. Тактику и режим дня подскажут текущие домашние условия. Не помешает заново оценить ситуацию: возможны небольшие перемены в ваших вкусах, имидже, потребностях, списке покупок. Лучше отказаться от глобальных решений и радикальных необратимых шагов под влиянием эмоций: в данные сутки вы можете быть взвинчены и поэтому не слишком объективны.

Близнецы (21 Мая — 21 Июня)

В жизни Близнецов наступает гармоничная полоса. Уже сегодня возможны мелкие подарки судьбы, улучшение настроения. Майским Близнецам лучше не теряться и сделать первый шаг в желаемом направлении: он станет фундаментом для будущих успехов. Звезды советуют не торопиться в эстетических, правовых и финансовых вопросах: окончательный выбор того или иного варианта может затянуться на несколько месяцев.

Рак (22 Июня — 22 Июля)

Сегодня Ракам стоит сочетать креатив с предусмотрительностью. В творчестве, играх, развлечениях, денежных тратах, деловых и бытовых экспромтах нужна подстраховка. Лучше, если она начнет входить у вас в привычку: это убережет вас в будущем. В новых делах опасно равняться на окружающих, например, на друзей: там, где им гарантированы защита и удача, вас могут поджидать неоправданные лишние нагрузки.

Лев (23 Июля — 23 Августа)

Сегодня Львы могут ориентироваться на свое настроение и привычки. Это хороший день для отдыха, если вы в нем нуждаетесь. Если у вас много энергии, лучше заняться повышением конкурентоспособности: соперники становятся сильнее. К счастью, мир полон не только потенциальных врагов. В вашем окружении могут появиться новые симпатичные лица: будущие партнеры, друзья или объекты романтического интереса.

Дева (24 Августа — 23 Сентября)

В этот день звезды не советуют Девам активно стремиться на передний план. Лучше избегать публичности, заранее отказаться от лишних нагрузок и ведущих ролей. При этом ничто не мешает вам применять свои таланты и способности в узком кругу, например, играть с детьми в развивающие игры. Также, это подходящий день для развлечений, самое время отдохнуть с семьей или подурачиться в кругу близких друзей.

Весы (24 Сентября — 23 Октября)

Весов ждут положительные подвижки сразу в нескольких направлениях. Новые перспективы не только приятны, но и законны, что особенно важно в правовых вопросах, в сложных отношениях и в планах, связанных с путешествиями. В этот день закладывать основу для своих будущих удач лучше через совместный отдых или новое активное хобби: среди друзей по увлечению найдется партнер, клиент или объект симпатий.

Скорпион (24 Октября — 23 Ноября)

Сегодня Скорпионам хорошо заряжаться оптимизмом, искать положительные примеры успеха, популярности и творческого подхода к жизни. Собственные начинания пока лучше отложить: вы можете взять ношу не по плечу или, наоборот, недооценить свои силы. Вдвойне опасны инициативы революционного характера: не обладая должным опытом и не продумав план действий, вы рискуете разрушить старое, не создав нового.

Стрелец (24 Ноября — 21 Декабря)

Атмосфера этих суток подпитывает позитивный жизнеутверждающий настрой Стрельцов. Полученный импульс вдохновения способен сделать вас романтиком, закрыть от вашего сознания возможные сюрпризы или очевидные ловушки. Например, вы не уловите неискренности в словах привлекательного собеседника. К счастью, сегодня вы неуязвимы, можете позволить себе побыть идеалистом и не думать о «подводных камнях».

Козерог (22 Декабря — 20 Января)

Козерогам лучше не строить на этот день четких планов. По возможности, посвятите его целиком отдыху и позаботьтесь о том, чтобы атмосфера вокруг вас не была унылой. Приветствуются развлечения, небольшие эксперименты, новые деловые и творческие интересы — но стоит следить, чтобы они не стали чересчур обременительными для вашего кошелька или не отняли у вас слишком много других ценных ресурсов.

Водолей (21 Января — 20 Февраля)

Сегодня Водолеям не стоит активно насаждать свои принципы или надеяться на соответствие событий своим ожиданиям. Родителям лучше не требовать послушания от детей. Упрямство и негибкость чреваты проблемами в будущем. Лучше включить солнечную сторону своей натуры, объединиться с кем-то на платформе игры или творчества. Важно замечать хорошее: новые симпатии, предпосылки для романа или партнерства.

Рыбы (21 Февраля — 20 Марта)

Рыбам сегодня не стоит чураться креатива. Повод для творчества дадут мелочи, например, изменения в доме или в стиле общения с близкими людьми. Одновременно, не помешает последить за своим здоровьем и реакцией на медикаменты, за самочувствием подопечных и ходом рутинных дел: в новых условиях не все процессы будут протекать типично, может измениться эффект от некоторых привычных работ и процедур.

Гороскоп предоставлен AstroStar.ru

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