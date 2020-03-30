Гороскоп на 31 марта

Дорогие читатели. Предлагаем вашему вниманию гороскоп на завтра – 31 марта.

Овен: Завтра Овнам не стоит охотиться за новыми фактами: ключевые сведения получены, а детали прояснятся в процессе дальнейших действий. Не стоит спешить и с активным включением в новые дела: судьба поставила вас на верные рельсы, но вам нужно немного времени, чтобы присмотреться к обстановке и оценить свои шансы. Вечером возможна дилемма в связи с домом, офисом, ночлегом, временным местом обитания.

Телец: В первой половине дня Тельцам лучше заниматься текущими делами. Пока не изменились обстоятельства, стоит избегать радикальных решений, крупных трат и других значимых шагов. С приходом вечера вы можете оказаться на развилке дорог, перед выбором, в непривычной ситуации. Нестандартный поворот событий не исключен и в семье. Возможно, дело коснется нового маршрута, вида транспорта или способа связи.

Близнецы: Первую половину этого дня Близнецы могут посвятить своим личным нуждам. Если вы устали, запутались или нервничаете в связи с каким-то обстоятельством, в это время можно расслабиться и отдохнуть. Вечером возможны новые траты. Стоит быть дальновиднее, выбирая между двумя приобретениями, покупателями или источниками дохода: выбор может повлиять на будущее и отразиться на ваших дружеских отношениях.

Рак: Ракам стоит отложить выводы и решения до вечера. В первой половине суток желательно уменьшить нагрузки: это не время для подвигов, возможны осечки в контактах, напрасные поездки. В конце дня обострится ваше чутье, вы начнете яснее понимать чужие мотивы и свои потребности. Лучше побороть искушение сделать хитроумный ход: вы или промахнетесь, или создадите себе проблемы, вызвав чье-то раздражение.

Лев: Для Львов день может начаться с не отвеченных вопросов и фантазий о будущем. Звезды подсказывают, что вскоре жизнь удовлетворит ваше любопытство, а пока лучше довериться судьбе и не заглядывать за линию горизонта. Вечером выбирать тактику и дислокацию стоит, исходя из самочувствия и уровня безопасности. Если вы в чем-то уязвимы и не уверены в себе, не стоит обнаруживать свою тайную болевую точку.

Дева: В первой половине дня Девам придется смириться с неопределенностью. В это время бессмысленно форсировать события, пытаться выслужиться или завоевать доверие. Вечером на волне внезапной уверенности вам может захотеться рискнуть. Любой экспромт чреват конфузом, если вы не учли новизну обстановки. Не во всем удастся положиться на друзей. Вначале стоит потренироваться или проверить свою квалификацию.

Весы: Весам лучше посвятить своим личным интересам начало дня. Вечером вас позовет долг или насущная необходимость. Придется решать нестандартную задачу или носить попеременно две маски. Возможна роль представителя, посредника, «альтер-эго» вашего партнера или начальника. В неоднозначной ситуации у вас появится новая точка опоры. Если вы публичная персона, вам может потребоваться юрист или имиджмейкер.

Скорпион: Первая половина дня пройдет для Скорпионов не слишком продуктивно. В это время не стоит ждать подвижек в делах, толковых идей и советов. Если вы стремитесь разобраться в каком-то вопросе или хотите перехватить нить разговора, вам лучше дождаться вечера. В это время появится надежда на понимание, откроется нужный вам путь или подходящий канал связи. Импульс к перемене даст нестандартная ситуация.

Стрелец: Сегодня Стрельцам лучше не настаивать на продолжении разговора. В первой половине дня мала вероятность подвижек: если беседа началась с недоразумения и недопонимания, вряд ли что-то изменится. С приближением вечера общение пойдет в более эмоциональном русле, что не дает вам особых преимуществ. Вы можете оказаться в глупой ситуации, без действенных ключей к чужим мотивам, ресурсам или чувствам.

Козерог: Козерогам лучше избегать публичных выступлений, дебютов, начала сотрудничества. К вечеру возрастет вероятность двойной игры, нечестности. Во многих вопросах придется быть дипломатом. Можно встать перед неприятным выбором, поставить в неловкое положение других или придать сомнительный оттенок всему проекту, что подорвет вашу уверенность в себе или доверие к вам. Не стоит сдавать и снимать жилье.

Водолей: Сегодня Водолеи могут столкнуться с загадкой почти в любой сфере. Ее вам может загадать любимый человек, друг, попутчик, партнер, ученик или ребенок. Туманные намеки возможны в письмах, приглашениях, сообщениях. Обмен информацией в эти сутки связан с игрой и интригой, опция «ясность» не предусмотрена. Не стоит иметь дело с официальной документацией и денежными расчетами, отправлять важные данные.

Рыбы: Рыбам сегодня лучше планировать важные акции на вечер. Дневные часы хорошо использовать для отдыха, а также для мелких домашних и служебных дел. К концу дня возрастет ваша проницательность, но не все (и не всех) это поможет вам держать под контролем. Перестанут работать некоторые надежные схемы, устареют системы защит. Можно столкнуться с капризом ребенка, с чужими странностями или чудачествами.

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Гороскоп предоставлен AstroStar.ru