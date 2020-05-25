Гороскоп на 27 мая

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Овен

Наконец-то Овен реально почувствуете дуновение ветра перемен. Но он будет не только радовать, но и пугать. Ведь, все было ровно и на своих местах, а теперь все изменится. По поводу крупных покупок лучше успокойтесь, они не ко времени. Деньги могут понадобиться на что-то более нужное, придержите их на счету. От кредитов и крупных вложений откажитесь.

Телец

27 мая Телец будет пользоваться сумасшедшим успехом у противоположного пола. Но вам почему-то покажется этого маловато. Учтите, если начнете всем подряд подмигивать и осыпать комплиментами, то вообще запутаетесь. Максимальную выгоду получат от капиталовложений коммерсанты. Проценты такие высокие, что некуда складывать.

Близнецы

Если Близнецы слегка сбавят обороты в эмоциях, то точно достигнут желаемой цели. Сегодня нужно быть сдержанными и точными, как президент. Экономьте не только время, но и нервные клетки. Скоро все это пригодится при оформлении важных документов. От близких родственников не ждите сверхестественного, все будет идти по привычной схеме.

Рак

Раку почувствует такую суперсилу, что решит всех победить и опередить. Хорошо, если это удастся, а вот ошибки могут оказаться непростительными. Неудачи в любовной сфере воспринимайте, как мудрый гуру. Если случилась ситуация, то разберите ее по косточкам и забудьте. На этом же жизнь не заканчивается? Лучше отдохните на даче или природе.

Лев

Гороскоп обещает Льву напряженный день, когда придется расшифровывать все то, что скажут окружающие. Они, словно иностранцы, болтают непонятно и несвязно. Хотя, это сугубо ваше мнение, не иронизируйте. В работе все по плану – задание, реализация и перерыв на обед. Следите за состоянием здоровья, чтобы не слечь с простудой.

Дева

В этот день Деве нужно продемонстрировать свои способности в разных направлениях. Пусть вы не супергерой и не талантище, все равно не стесняйтесь. По гончарному кругу будут бегать те, кто недавно завел роман. Сначала человек показался идеальным, теперь выискиваете в нем недостатки? Ну, с таким самомнением вы так и останетесь в одиночестве.

Весы

Весам придется срочно садиться за письменный стол и приниматься за учебу. Начальство всех подряд отправляет на повышение квалификации, вы не исключение. Результат в финансах определенно порадует. Вы и не думали, что вас так щедро оценят в денежном смысле. Поездка по деловым вопросам принесет массу выгодных предложений.

Скорпион

Если Скорпион слегка снизит амбиции и попробует себя в новой роли, то это ему зачтется. Хватит бурчать себе под нос то, что уже стало притчей во языцах. Пора браться за все новое и перспективное. Знаки внимания будет оказывать вам человек, на которого вы и не смотрели. Что ж, любовь такая неожиданная приятность. Поговорите, найдется много общего.

Стрелец

27 мая Стрелец будет стремиться ко всему изысканному и шикарному. Если для этого понадобятся деньги, то они у вас имеются. Главное, чтобы не переборщить в процессе шопинга. Дозируйте все, что подбрасывает судьба. Купаться в обожании будут влюбленные, роман начался суперкрасиво. Старайтесь уходить от стандартной схемы ухаживания.

Козерог

Если Козерог прикинется беспомощным созданием, то на него посыплются все шишки. Обижаться не в тему, вы сами довели ситуацию до такого состояния. Не исключены ссоры и конфликты, даже с родными людьми. Остерегайтесь тех, кто слишком нагло интересуется вашим финансовым положением. Эффективным будет лечение заболевания ЖКТ.

Водолей

Водолею придется только улыбнуться или промурлыкать что-то милое, как нужные люди будут у его ног. Вот это успех, вы далеко пойдете с такими замашками. Но если не пересмотреть свое окружение, то можно оказаться в лапах мошенников и предателей. Несостыковки в работе повлияют на репутацию. Никуда не опаздывайте, строго выполняйте рабочие обязательства.

Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам пожинать плоды, чтобы они не засохли на корню. Все должно быть в срок, без задержек. Госпожа Удача благоволит тем, кто трудится до седьмого пота. Если куда-то не успеете или проигнорируете предложение, то личных целей не добьетесь. Мозговой штурм и богатый опыт пригодится в решении бытовых проблем.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru