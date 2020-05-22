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Гороскоп на 24 мая

Юлия Кирьянова
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Овен

Гороскоп не советует Овну юлить и выкручиваться, если захочется наладить отношения с друзьями. Поверьте в то, что вам говорят, личные амбиции спрячьте подальше. Серьезно отнеситесь к решению бытовых вопросов, здесь поспешность не в счет. Радостная новость улучшит настроение, но делиться ею пока не нужно. Новые идеи записывайте.

Телец

Этот день Тельцу нужно посвятить восстановлению энергии. Утомились вы основательно, найдите способы хорошенько отдохнуть. В общении с коллегами придется слегка прогнуться. Ну, не до такой степени, чтобы об вас ноги вытирали. Главное, не забегайте вперед во время делового разговора. Мнение других окажется ценнее, особенно, для совместной работы.

Близнецы

Желудок бастует? Значит, Близнецам нужно серьезно пересмотреть режим питания. Перекусы и недоедание может плохо сказаться на здоровье. Физические нагрузки дозируйте, иначе получите растяжение связок или травму. Перед тем, как идти в магазин, составьте список. Денежные траты могут сильно ударить по бюджету. Дорогие вещи – в сторону.

Рак

24 мая Рак устроит настоящую забастовку, но это вряд ли понравится родственникам. Вы бунтуете напрасно, только воздух гоняете. Попытайтесь доказать на деле, на что вы способны. Одинокие люди имеют шанс встретить «вторую половинку». Если во время беседы почувствуете, что вы на одной волне, то можете загадывать желание. Сбудется.

Лев

Льву в этот день лучше не браться за новые проекты, они окажутся провальными. Запас знаний не такой колоссальный, чтобы подняться по карьерной лестнице. Пора учиться, собирать информацию и мыслить в духе времени. Хорошо сложатся вопросы, связанные с благотворительностью. Щедрость ценилась всегда, легко расставайтесь с деньгами.

Дева

Дева будет постоянно попадать в тупиковые ситуации. Значит, требуется передышка, возьмите отгул. Даже работа, которую ранее выполняли с полпинка, покажется сложной до маразма. В личной жизни все будет зависеть от вас. Чем быстрее признаетесь избраннику в любви, тем нежнее он раскроется в чувствах. Прекрасный день для путешествий.

Весы

В работе у Весов сплошные подводные рифы, которые мешают достижению целей. Если хочется все изменить, то нужно искать новый источник энергии. Предстоит генеральная репетиция перед скачком вверх, наберите в легкие воздуха. Карьерный рост у бизнесменов будет зависеть от давления конкурентов. Если найдете с ними общий язык, то уже победите.

Скорпион

Гороскоп обещает Скорпиону трудоемкий день. Проекты будут такими, что вас за уши не оттащишь от их реализации. В личной жизни избегайте легкомысленных связей. Не разменивайте себя на ненужных и беспечных людей. Полезно прогуляться по родному городу, провести небольшую экскурсию. Свежие эмоции придадут сил и оптимизма.

Стрелец

Стрелец будет во власти всего, с чем столкнется. Лучше стороной обходите незнакомых людей. Перепады настроения могут повлиять на работу, личную жизнь и бытовую сферу. Познавательная беседа с влиятельным человеком поможет разрешить давно гнетущую проблему. Ожидается дальняя командировка, возьмите с собой в дорогу любимого человека.

Козерог

Утро у Козерога начнется с разбора гардероба. Это замечательно, что вы решились выкинуть все старое и приобрести модную одежду. Кстати, стиль тоже не мешает изменить. Бизнесменам нужно срочно расплатиться с налогами, иначе проблем прибавится. Великолепно сложится поездка, направленная на решение вопросов недвижимости и наследства.

Водолей

24 мая Водолей должен усвоить одно правило – ради доброго дела можно промолчать. Если будете размахивать руками и кричать, как сумасшедший, то ничего не получите. Но, тема разговора должна быть заранее продуманной. Возьмите на заметку словосочетание «правильное питание». Снижение иммунитета грозит болезнями.

Рыбы

Рыбам нужно обязательно доводить дела до конца, чтобы не мучиться от собственного несовершенства. Ну, а вы умеете себя доставать так, как никто другой. Многим удастся уверенно переключаться с рабочего процесса на личную жизнь. Но учтите, что телефонные переговоры могут снизить производительность. Отличный эффект получите от занятий йогой.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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