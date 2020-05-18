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Детальный гороскоп на 20 мая для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

Вероятно, многих Овнов 20 мая 2020 будут отличать напористость, готовность к нападению, подозрительность. Возможно успешное исправление безнадежных ситуаций. День позволит мгновенно реагировать на изменение обстоятельств. Пора завершить начатые дела. Приступайте к обдумыванию новых проектов. Не позволяйте себе бездействовать, лениться.

Телец.

День символизирует испытания, из которых Тельцы выйдут с честью. 20 мая 2020 не останутся без прибыли те, кто посвятил себя посреднической деятельности. Особенно легко будут решаться материальные вопросы и любые кризисы. Испытания, выпавшие на вашу долю ослабят слабых, а сильным помогут стать еще сильнее. Так что в путь, друзья, — без страха и с доверием к жизни!

Близнецы.

Близнецы сегодня «на высоте». Они будут уверенно держаться, многим интересоваться и получат удовольствие от жизни. Сегодня немногие будут расположены вести счет деньгам. Вы очень проницательны, и если захотите завоевать чье-нибудь расположение, то обязательно добьетесь этого.

Рак.

События этого дня могут поставить Раков на границу нарушения закона. Вооружитесь хладнокровием и способностью активно действовать в условиях опасности.

Лев.

Этот день идеален для начала трудовой недели. Упорная, кропотливая работа, не слишком вдохновляющая в иные дни, доставит удовольствие, а понимание того, что за нее хорошо заплатят, прибавит сил. Подобная картина наблюдается и в учебе. Ваши аккуратность и собранность произведут впечатление на начальство.

Дева.

Сегодня Девы могут добиться больших успехов, защищая интересы других людей. При худшем стечении обстоятельств они будут постоянно вмешиваться в чужие дела. По гороскопу 20 мая 2020, используйте свои возможности и связи для того, чтобы помочь человеку, ущемленному в правах.

Весы.

Этот день несет обманы, иллюзии, несбывшиеся надежды. Возможно, вам захочется спрятаться от проблем и побыть в одиночестве. Не «прячьте голову в песок». Лучше не накапливать проблемы, а решить их по мере поступления. Прекрасный способ найти в споре истину — спокойная доверительная беседа.

Скорпион.

На первый план могут выйти интересы семьи, родителей или собственного дома. Вероятны выгодные предложения о покупке недвижимости, получение кредита. По гороскопу 20 мая 2020 некоторым из вас придется оставить работу и заняться домашним хозяйством, ремонтом, строительством.

Стрелец.

Сегодня большое значение могут иметь семейные дела. Именно семья определит ваши планы на будущее. Пришло время для кардинальных изменений в быту. 20 мая 2020 вкладывайте деньги в недвижимость, строительство.

Козерог.

Сегодня вы можете стать перед выбором: личные интересы или общественные. 20 мая 2020 многие Козероги будут склонны любым способом извлечь материальную пользу для себя из создавшегося положения. Остерегайтесь использовать всякие уловки и махинации в надежде всех перехитрить, иначе вы можете столкнуться с правосудием.

Водолей.

Сегодня некоторых Водолеев может забавлять атмосфера вседозволенности, некой избранности и тайны. Затем вы начнете нуждаться в дополнительных стимулах. Если вам не удастся вовремя остановиться, впереди вас могут ждать жестокие разочарования в своем избраннике, в своих чувствах и даже во всем мире в целом.

Рыбы.

На службе вас ждут контакты с интересными нестандартными людьми. Общаясь с ними, вы неожиданно откроете новые источники доходов, о которых раньше не подозревали. Начальники сумеют найти правильный выход из спорной ситуации. Ваша задача — гармонизировать отношения в рамках любого коллектива, связанного одними интересами.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru