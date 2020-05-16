Гороскоп на 18 мая

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Овен

18 мая Овен лично убедится, что спешка нужна только при ловле блох. Если начнешь суетиться в важных делах, то точно ошибешься. Да еще и в какую-нибудь авантюрную историю угодишь. Трудный разговор предстоит с кем-то из родственников. Он коснется денег, наследства и оформления документов. Ведите себя достойно, чтобы не оказаться в дурачках.

Телец

Телец полон творческих идей и вдохновения. Сегодня вам захочется записаться в хор народной песни, восточные танцы и театральный кружок. Ну, выберете что-нибудь одно, не разрывайтесь на восемь частей. Коллеги по цеху предложат что-то оригинальное, чтобы быстрее выполнить работу. Если это касается денег и перспектив, то вы всегда «за».

Близнецы

Близнецам нельзя кидаться в крайности, этот день достаточно сложный в моральном плане. Если где-то переборщите, то взвалите на себя тяжелую ношу. Обновленным внешним образом будут восхищаться друзья и родственники. Как хорошо, что вы не обошли стороной салон красоты. Во время поездки смотрите на дорогу, а не болтайте с попутчиками.

Рак

Гороскоп рекомендует Раку быть серьезнее, если вопрос коснется личной жизни. Разбитую вазу не склеишь, поэтому стоит ли возобновлять отношения с бывшим? Массу ошибок можно наделать в финансовой сфере. Не совершайте взносов, если денег и так «кот наплакал». Сейчас не время для риска, он может подвести черту под положением.

Лев

Льву захочется оваций и славы, что вполне нормально для труженика. Вы так упорно работали, добивались целей и налаживали связи, что теперь хочется почивать на лаврах. Конечно же, бенгальские огни в вашу честь загорятся, но ненадолго. Квалифицированная помощь понадобится тем, кто страдает хроническими недугами. От поездки откажитесь.

Дева

Этот день пролетит у Девы, как ракета на голубом небосклоне. Вы даже не успеете подбить итоги, сделать отчет и запланировать дела на завтра. Штрафы ждут тех, кто так и не выучил правила вождения на дороге. Учтите, что в следующий раз ситуация может быть еще сложнее. Семейные проблемы решайте сами, не нужно призывать на помощь друзей.

Весы

18 мая Весы способны ужалить тех, кто пытался их подставить или подсидеть. И это справедливо, ведь вы трудитесь, как одержимые. Негативные последствия разговора с начальством могут стать преградой для карьерного роста. В любовном романе появилась отчужденность, поэтому станьте мягче и нежнее. Если хотите все сохранить.

Скорпион

Хлопотать и решать бытовые проблемы – вот, чем будет заниматься Скорпион. Конечно же, планы на этот день у вас были другие, но обстоятельства сложились иначе. Не нервничайте по поводу здоровья, оно прекрасное. Но пробовать новые блюда не стоит, возможно, отравление или аллергия. Гениальные идеи придут вечером, после прогулки.

Стрелец

Стрелец будет весь день мечтать только об одном – как бы поскорее прийти домой и занять горизонтальное положение. То ли не выспались, то ли безумно устаете на работе. Короче, вам срочно нужен отпуск, да не один. Семейным людям захочется поруководить во время ремонта или работы на даче. Что ж, вам повсюду «зеленый» свет, командуйте на здоровье!

Козерог

Если Козерог будет из-за любой мелочи придираться к коллегам, то получит по заслугам. Разве вам не безразлично, кто и что о вас думает? Работайте спокойно, никуда не вмешивайтесь. Хороший результат получат коммерсанты, если подпишут контракт на год. Командировки будут не частыми, но выгодными. Вечер наполнит романтикой, если пойдете на свидание.

Водолей

Гороскоп обещает Водолею день веселья, смеха и здоровой иронии. Вы попадете в великолепную компанию, от души развлечетесь и потанцуете. В настоящее бешенство придут бизнесмены, когда увидят проценты от продаж. Никто не говорил, что будет легко. Исправления в документах запрещены, поэтому остановитесь только на личной подписи.

Рыбы

Рыбам нужно всячески избегать одиночества и скуки. Этот день придуман для бурного общения, веселья и знакомств. Не вздумайте заниматься делами, от которых вам морально и физически плохо. Даже если пообещают крупную прибыль, откажитесь. В любовной сфере создастся ситуация, модуляция которой напоминает прошлое. Убегайте от воспоминаний.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru