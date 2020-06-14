Гороскоп на 16 июня

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Овен:

Если намечается семейная встреча, постарайтесь поменьше болтать с младшими родственниками и уделить больше внимания старшим. Эти люди могут быть Вам очень полезны, в то время как молодежь будет так занята пустой болтовней, что и не подумает уделить Вам больше времени. В конце концов, это Ваша семья, поэтому у Вас будет еще много шансов с ними пообщаться. А сегодня лучше поговорите с теми, кто знает Вас с самого рождения.

Телец:

Некоторым людям, с которыми Вы вместе работаете, необходимо научиться большей гибкости — они слишком неподатливы, и их упрямство может испортить Вашу репутацию в серьезной компании. Поэтому, нравится Вам это или нет, придется приложить дополнительные усилия, чтобы сгладить напряжение в отношениях, которое создают эти люди. Будьте осторожны и не проявляйте негативных чувств по отношению к ним. Даже если Ваши коллеги и создают проблемы, все же они заслуживают уважения.

Близнецы:

Постарайтесь сегодня не слишком увязнуть в собственных мечтах. Речь лишь о тех, которые отвлекают Вас, а вот тех, что вдохновляют активнее добиваться поставленной цели, это не касается. Картинки, которые подсовывает Ваше подсознание, далеко не всегда что-то значат. Можете немного поразмыслить над ними, но не стоит ожидать от них чего-то серьезного. Может быть, Ваше подсознание и пытается о чем-то сказать, но не волнуйтесь: если это действительно важно, то Ваш мозг найдет способ еще раз об этом напомнить.

Рак:

Даже если Вы очень ограничены во времени, это еще не повод панически бегать кругами. Мыслите стратегически, и Вы найдете нужное решение. Положитесь на такие свои качества, как гибкость и терпение — они помогут Вам найти наилучший способ справиться с любыми проблемами. Посвятите сегодняшнее утро составлению планов, но не удивляйтесь, если справитесь со всеми делами значительно быстрее, чем думали.

Лев:

Начало дня будет удачным, поэтому серьезные дела и важные встречи лучше не откладывать. Вероятны хорошие новости и интересные предложения. У вас будет возможность осуществить какой-то давний план, сделать то, о чем вы давно мечтали. Чем дальше, тем труднее становится поладить с окружающими, заручиться их поддержкой. Во второй половине дня лучше решать привычные задачи и не экспериментировать. Возможны денежные поступления, однако они окажутся скромнее, чем вы ожидали. Вам может потребоваться поддержка близких, но получить ее будет нелегко.

Дева:

Вещи, которых Вы обычно ждете с большим нетерпением, сегодня принесут гораздо меньше удовольствия. Дело не в том, что Вам все надоело, просто нужно проявить больше любопытства к тому, что Вы воспринимаете как само собой разумеющееся. Вокруг Вас много людей, которых Вы видите ежедневно, но перекидываетесь лишь парой вежливых слов. Эти люди на самом деле очень интересны — почему бы не остановиться и не поговорить с ними чуть дольше? При следующей встрече их улыбка в Ваш адрес будет куда теплее и искреннее.

Весы:

Если Вы пытаетесь найти компанию для веселья или приключения, не стоит недооценивать силу простого предложения. Люди хотят принять участие в чем-то интересном и захватывающем, поэтому если Вы дадите им понять, что планируете нечто особенное, то они будут счастливы принять участие в Ваших планах. Будьте уверены в себе. Вместо того чтобы просить составить Вам компанию, намекните, как Вашим собеседникам повезло, что им выпал шанс присоединиться к Вам.

Скорпион:

Сегодня Вас будет окружать атмосфера сострадания и утешения — это то, что традиционно считается «женским» видом энергии. Прислушивайтесь к голосам вокруг еще внимательнее, чем обычно — они принадлежать людям, которые так долго наблюдали за ситуацией, что теперь знают о ней гораздо больше, чем Вы. Постарайтесь избегать в этот день любых проявлений агрессии. Она направлена на состязание с соперниками, а не на поиск решения, а следовательно, ничем не поможет.

Стрелец:

Кто-то из друзей, чья интуиция и в подметки не годится Вашей, сегодня заявит, что располагает одной конспиративной теорией, но Вы совсем не уверены в ее правдивости. Однако, прежде чем озвучивать свои сомнения, поинтересуйтесь, сколько времени Ваш собеседник потратил на детальное изучение ситуации. Если этот человек так уверен в своих догадках, что готов побиться об заклад, то Вам придется выступить в роли голоса разума. Помогите разобраться в ситуации. Но если Вам не удастся повлиять на мнение этого человека, знайте, что Вашей вины в этом нет.

Козерог:

Если Вы сегодня захотите поделиться чем-то с окружающими, это нормально. Если же Вам жалко принадлежащих Вам вещей, времени или денег, то не стоит и предлагать их — в противном случае Вы лишь испортите себе настроение. Пока кто-то не попросит о помощи напрямик, не делайте никаких щедрых предложений, которые не хотели бы осуществлять. Никто не может обвинить Вас в том, что Вы не помогаете ближним в случае настоящей необходимости, так что расслабьтесь и действуйте на свое усмотрение

Водолей:

Ваша самооценка очень высока и не нуждается сейчас в подтверждении других людей, и это прекрасно. Как только всеобщее внимание окажется направлено на Вас, может появиться желание убежать подальше. Кому нужно это внимание? Вы бы с гораздо большим удовольствием понаблюдали за тем, как все просто выполняют свои задачи. Активные действия сегодня не для Вас. Уход на задний план принесет Вам куда больше удовлетворения, чем пребывание в центре внимания.

Рыбы:

Вы отлично умеете контролировать эмоции, когда кто-то пытается Вами манипулировать; можете справиться с голодом, если сидите на диете; можете держать в узде свою зависть, когда кто-то получает то, чего больше заслуживаете Вы. Но сегодня Вам будет очень сложно подавить желание высказать всю правду, когда кто-то из присутствующих начнет откровенно лгать. Прислушайтесь к голосу разума. Он говорит Вам, что пришло время дать себе волю, так что не стесняйтесь!

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru