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Детальный гороскоп на 13 мая для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

День символизирует препятствие, барьер. У многих Овнов дела не заладятся с самого утра 13 мая 2020. Сконцентрируйтесь на важной цепи. Примите решение и действуйте всему вопреки. Берите барьер, который возник перед вами.

Телец.

Несомненную пользу принесут Тельцам оздоровительные поездки. «Солнце, воздух и вода — ваши лучше друзья», и добавим: лучшие врачи. Только избегайте жарких стран: для вас сейчас очень опасно перегревание, возможны солнечные ожоги, солнечные удары и прочие неприятности.

Близнецы.

Многие сегодня будут расположены сделать все, чтобы наполнить уютом и теплом свой дом. 13 мая 2020 Близнецы склонны к изобретательности и могут выпутаться из сложных бытовых ситуаций с минимальными затратами. Молодым людям не стоит отчаиваться из-за неудач. Со временем вы станете более опытным, многому научитесь и перед вами откроются новые возможности.

Рак.

Не исключено, что вам будет лень думать о здоровье, захочется пустить дела на самотек. Если вы не научитесь планомерно расходовать энергию, то запустите дела, а к фигуре могут добавиться лишние килограммы. Поэтому рекомендуются занятия на беговых тренажерах или пешие прогулки.

Лев.

Отличный момент для командировок с научной целью, учебных мероприятий, собраний. Хорошо сложится работа с документами, успешен литературный труд. Повышение сообразительности и коммуникабельности пойдет на пользу тем делам, где важно умение договариваться, налаживать контакты с людьми.

Дева.

День символизирует достижение цели, победу. По гороскопу 13 мая 2020 многие Девы используют благоприятные шансы и будут «нажимать на все рычаги» ради достижения собственных целей. В данной ситуации найдите точки соприкосновения с другими людьми и учтите их интересы, в противном случае вы устроите себе и им тяжелую жизнь.

Весы.

Этот день можно с успехом использовать для заключения сделок и договоров, открытия новых предприятий и конструктивной реорганизации старых. Наметьте на сегодня деловые визиты, посещение официальных организаций.

Скорпион.

Этот день идеально подходит для внедрения новых идей, воплощения фантазий, реализации планов. Вкладывайте деньги в обучение. 13 мая 2020 поездки на дачу, на природу с родственниками прибавят сил.

Стрелец.

Сегодня многие Стрельцы добьются успеха и признания с помощью поддержки вышестоящий людей. Вас ждет прибыль, уважение и почет. По гороскопу 13 мая 2020 не стоит вкладывать деньги в сомнительные проекты и тратить их попусту.

Козерог.

Вас ожидает вполне земная любовь. Со своим избранником вы можете познакомиться совершенно случайно. В своих сердечных увлечениях вам нужно ориентироваться на серьезные отношения, поскольку партнер для вас — надежная защита и опора.

Водолей.

От новых путей трудно ждать стабильности. К тому же вам могут мешать бюрократические препоны и проблемы в отношениях с сотрудниками, не разделяющими ваших взглядов. Не бросайте вызов ни судьбе, ни обществу. Не реагируйте на критику болезненно. 13 мая 2020 будьте внимательны при составлении договоров и контрактов.

Рыбы.

Этот день проверит Рыб на прочность, испытает их профессиональные качества, силу воли и психологическую устойчивость. Финансовые траты наверняка окажутся неоправданными. Вам придется надеяться только на себя, так как окружающие вряд ли вам помогут. Следует быть осторожнее с лекарствами.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru