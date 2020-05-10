Гороскоп на 12 мая

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Сегодня 12 мая 2020 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Расположение планет в течение этого дня усилит ваше стремление к свободе и независимости. Но при этом вы сможете уважать не только свою, но и чужую свободу. Именно по этой причине день весьма удачен для коллективной деятельности. Сейчас будет проще встретить людей, которые разделяют ваши взгляды. Это хорошее время для того, чтобы стать членом некой группы или клуба по интересам. В течение этих суток также усилится стремление к альтруизму, в поступках будет значительно меньше корысти. День благоприятен для волонтерской деятельности, добровольного служения обществу и защиты интересов других людей.

Овен:

Сегодня Вам стоит меньше обращать внимания на детали, поскольку далеко не все из них будут выстраиваться в нужном Вам порядке. Однако хорошая новость заключается в том, что в целом все будет складываться хорошо для Вас. Не стремитесь к идеалу, поскольку он попросту недостижим. Вы получите от жизни намного больше, если не будете никого и ничего идеализировать.

Телец:

Сегодня кому-то может показаться, что Вас одолела лень, но на самом деле это не так. Просто Вы не очень заинтересованы в том, чтобы заниматься какими-то делами, которые, к тому же, кажутся Вам чрезвычайно скучными. На самом деле это не так, и если Вы внимательно присмотритесь к тому, что Вам предстоит делать, Вы измените свое мнение. Огромную роль в этом деле играет и Ваш настрой, так что убедите себя, что это будет весело, и принимайтесь за дело.

Близнецы:

Если Вы в первую очередь позаботитесь о себе, то сможете помогать другим намного эффективнее. В последнее время кто-то из окружающих слишком настойчиво просит Вас о чем-то, и Вам это уже не нравится. Однако Вы не сможете решить его проблему, поскольку у Вас, во-первых, полно своих, а во-вторых, просьбы этой персоны выглядят подозрительно, и Вы чувствуете подвох. В таком случае Вам нужно думать о себе и ни о ком другом.

Рак:

Вам может казаться, что сравнивать себя с другими людьми — это нормально, но это не так. Ваш уникальный склад характера делает Вас особенной личностью, и Вы должны это осознать. Не тратьте свое время на то, чтобы впечатлить кого-то, кто этого не стоит. Живите своей жизнью и не распыляйтесь по мелочам, ведь Вас ждет нечто куда более важное.

Лев:

Вы сохраните самообладание и не позволите эмоциям взять верх над здравым смыслом. В такой запутанный и насыщенный день это просто необходимо. Вы и сами не допустите серьезных ошибок, и окружающих удержите от ложных шагов. К вашим советам прислушаются даже очень опытные и влиятельные люди, а позже будут очень благодарны за подсказки. Значительная часть дня будет посвящена заботе о близких; вас наверняка порадует время, проведенное с ними. Вечер подходит для приема гостей. Вы покажете себя радушным и внимательным хозяином.

Дева:

Если Вы собрались за покупками, держите в узде свои импульсивные порывы. Не нужно лезть за кошельком при виде всех безделушек, за которые зацепится Ваш взгляд. Конечно, Вы можете накупить кучу хлама, а потом, придя домой, терзаться угрызениями совести из-за того, что абсолютно бездарно потратили кучу денег. В связи с этим Вам нужно составить четкий список покупок и приобрести только то, что Вам действительно нужно.

Весы:

Сегодня вокруг Вас будет океан романтической энергии, но хватит ли у Вас времени на то, чтобы воспользоваться этим? Как бы Вы этого ни хотели, но Вы не можете флиртовать с людьми целый день, особенно если у Вас уже есть вторая половинка. Может быть, Вам стоит правильно расставить приоритеты и уделить внимание тому, кто Вам действительно дорог, а не бросаться на шею каждому встречному.

Скорпион:

Если сегодня Вы узнаете нечто, что изменит Ваше мировоззрение, не стойте на месте. Сразу же пытайтесь использовать эту информацию себе во благо. Это поможет Вам отличить зерна от плевел и при этом лучше понять людей, с которыми Вам предстоит работать. Вы увидите все в несколько ином свете и сможете за счет этого получить выгоду там, где другие ушли бы ни с чем.

Стрелец:

Сегодня Вы будете на позитивной волне, а это значит, что в Вашей жизни будет полно веселья. Это замечательное время для того, чтобы внести разнообразие в свой быт и побольше общаться с интересными людьми. Сотрудничество станет залогом Вашего успеха, а энергия, аккумулированная в группе, зарядит Вас и Ваших партнеров. Сгенерируйте несколько хороших идей относительно того, какой вектор движения избрать в будущем, и смело идите по этому пути.

Козерог:

Есть много способов путешествовать по жизни, но Вы будете идти только тем путем, который выбираете сами. В целом, это будет замечательный день, когда Вы откроете для себя нечто новое, особенно если это касается сферы искусства. Может быть, Вам стоит посмотреть что-то познавательное, касающееся других культур и народов. Пришло время расширить свой круг познания.

Водолей:

Ваши коммуникативные навыки сегодня будут на высоте, а это значит, что Вы без проблем сможете общаться на равных даже с теми людьми, которые обычно Вас пугают. Берите инициативу в свои руки и идите на серьезный разговор с шефом или с кем-то, кто является неприступным олицетворением Вашей мечты. Благодаря Вашей смелости перед Вами рухнут все стены, которые, кстати, Вы могли сами возвести.

Рыбы:

Найти баланс между тем, чего Вы хотите, и тем, что хотят все остальные — это самое важное. Однако здесь нет места эгоизму, и Вы все-таки должны найти решение, которое удовлетворит всех без исключения. Да, это может быть трудно, поскольку читать чужие мысли Вы не умеете, но, к счастью, в этом деле Вам поможет интуиция. Однако Вы должны помнить, что делать что-либо во вред себе нельзя.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru