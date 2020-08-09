Гороскоп на 11 августа

-

Овен

Сегодня Овну нужно быть очень собранным, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Если запланировали деловую встречу или переговоры, то не забудьте пакет документов. Пробки на дороге могут привести к опозданиям, поэтому выезжайте из дома раньше. Сто раз перепроверьте свои счета, чтобы потом не удивляться – куда девались ваши деньги?

Телец

Гороскоп советует Тельцу направить энергию в то русло, которое может привести к успеху в работе. Сделать это не сложно, если проснуться раньше обычного. Важные переговоры не откладывайте, даже если что-то не успеваете оформить. Рецепт счастья в любовных отношениях простой – исключите ревность. Правильный настрой поможет все уладить.

Близнецы

Хороший день для Близнецов, которые заключили контракт или отправились в командировку. Вы на верном пути, ни в чем не сомневайтесь. Чтобы укрепить финансовое положение, приведите в порядок мысли и документы. Все взаимосвязано, не отрекайтесь даже от мелочей. Систематизация понадобится в семейной жизни, особенно, в быту.

Рак

В немыслимый клубок могут запутаться Раки, если с утра начнут заниматься бесполезными делами. Не расходуйте силы и время на то, что губительно для настроения и бюджета. Удовольствие в этот день можно получить только от целенаправленных действий. Найдите способ уладить бытовые вопросы, без использования крупных сумм. Поездка будет удачной.

Лев

11 августа Льву не нужно на зеркало пенять, если сам ничего не может сделать. Вы, итак, последнее время постоянно уходите от ответственности и новизны. Постарайтесь выполнить задания, не нарушая общественной тактики. Возможны проблемы во взаимоотношениях с родственниками. Обойдитесь без криков и грубых жестов.

Дева

Дева в этот день неожиданно захандрит, а особого повода для этого не видно. Вероятно, что кризис в финансах так отражается на настроении. Расширяйте свои границы, чтобы добиться целей. Внимательно следите за своими поступками, а потом критикуйте окружающих людей. Есть шанс встретить человека, с которым завяжется красивый и долгий роман.

Весы

Весам не нужно привлекать кого-то к своей тяжелой работе. Даже если она умственная, ограничьтесь собственными манипуляциями и соображениями. И не нужно жаловаться на судьбу, она вас сегодня не обидит. Особенно, в денежном смысле – ждите прибыль. Благодаря поддержке друга, удастся решить давно мучавший вас вопрос. Быть или не быть?

Скорпион

Гороскоп рекомендует Скорпиону вовремя говорить себе «остановись». Это будет сигналом к тому, что вы переборщили в критике, самомнении и нечестных действиях. Навязчивость одного из коллег будет мешать основной работе. Если есть возможность, то удалитесь и трудитесь на расстояние. Успех в команде – штука непредсказуемая, не стремитесь к нему.

Стрелец

Сегодня Стрельцу предстоит заниматься воспитанием подрастающего поколения. И неважно, кто это – брат, племянник или молодой сотрудник. Вам все равно предстоит наставлять его на путь истинный. В бурную ссору может перерасти спор с любимым человеком. Эмоции сдерживайте даже в тот момент, когда он неожиданно полезет к вам с объятиями.

Козерог

Козерога ожидают многочисленные встречи, надежды и совпадения. Ваш мозг не в силах будет переварить столько информации за один день. Полезно переключиться на физическую работу, так что отправляйтесь на дачу или займитесь строительством. От любых вложений денег откажитесь. Не то время, чтобы сорить сбережениями на все стороны.

Водолей

11 августа Водолею захочется резко сменить работу. И все это из-за недавнего конфликта с начальством. Ну, а где вы видели руководителя, который бы только гладил по голове? Смиритесь на время, если пока подходящей вакансии не нашли. Отличный день для того, чтобы открыть счет в банке. Положите средства под проценты и уже скоро станете…Богатым!

Рыбы

Опасный в плане здоровья день ожидает Рыб. Нужно быть максимально осторожным и внимательным, чтобы ничего не сломать и не попасть в больницу. От экстремальных видов спорта откажитесь, а также не перегружайтесь физически. Что касается шопинга, то он будет удачным во всех смыслах. Но примеряйте одежду тщательнее, чтобы потом ее обратно не сдавать.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru