Гороскоп на 1 августа

-

Овен

Удачный день ожидает Овнов, которые ставят перед собой достижимые цели. От внешних обстоятельств будет зависеть многое, поэтому не упускайте их из поля зрения. Не исключены встречи с людьми, которые перевернут жизнь с головы на ноги. Но твердая почва в виде профессионального фундамента не помешает. Можно строить дальние планы.

Телец

Гороскоп не советует Тельцу слишком далеко заглядывать в будущее. Лучше отдохнуть в кругу друзей и новых знакомых. От шопинга откажитесь, покупки окажутся чересчур дорогим удовольствием. Особенно, если они спонтанные и рассчитаны на минутную радость. Не рискуйте своим положением в обществе. Авторитет можно потерять надолго.

Близнецы

Главный девиз Близнецов – не торопиться! Помните, что спешка нужна где? Правильно, а ловля блох не ожидается. Развлечения и интимные свидания лучше отменить. Этот день идеален для активной и творческой работы. Если решите обсудить личные проблемы, то только с проверенными людьми. Новые знакомства ни к чему приятному не приведут.

Рак

Перед тем, как Рак решит чем-то всерьез заняться, или доделать прошлые проекты, нужно все тщательно продумать. Подсказки придут со стороны людей, с которыми вы недавно подружились. В плане идей вы невероятно блистательны. Но воплощать их в работу попытайтесь с раннего утра. К вечеру многое уйдет в небытие, ведите себя решительнее.

Лев

Льву в этот день захочется получить помощь от каждого, кто встретится на пути. Но этого не случится, выполняйте свои задания и решайте проблемы самостоятельно. С деньгами обращайтесь аккуратнее, лучше приберегите нужную сумму на определенный день. Не исключены сюрпризы в личной сфере. Отношения с избранником станут намного прохладнее.

Дева

1 августа Деве следует обратить внимание на свое здоровье. Вы так перегружаетесь на работе, что до дома еле доползаете. Пожалейте себя и организм, не доводите дело до болезней. В финансовой сфере появится проблема, с которой не удастся расправиться в два счета. Скорей всего, придется прибегнуть к помощи квалифицированных людей.

Весы

Если сегодня Весы совершат какую-то ошибку, то на ее исправление уйдет максимум времени и сил. Не спешите с выводами, будьте осторожнее «на поворотах» судьбы. В мелкие вопросы предстоит вникать тем, кто занят техническими задачами. Не жалейте себя и свой нерастраченный потенциал. Следите за эмоциональным состоянием, не нервничайте.

Скорпион

Скорпион получит известия о дальних родственниках, но все они хорошие. Семейным людям придется больше заниматься детьми, чтобы не упустить какой-то важный момент в перевоспитании. Неприятности придут со стороны финансовой сферы. Вы не сможете получить деньги, переведенные вам деловыми партнерами. Не паникуйте, проверьте реквизиты.

Стрелец

Гороскоп не рекомендует Стрельцу предъявлять претензии людям, с которыми он едва знаком. На каких основаниях они должны вас слушать и помогать? Сохраняйте спокойствие и не горячитесь. Тоска по родным местам окутает тех, кто находится в заграничной командировке. Ситуация с возвращением домой застопориться. Возможно, что из-за денег.

Козерог

У Козерога 1 августа будет масса поводов, как для грусти, так и для радости. Постарайтесь на некоторые вещи смотреть философски, чтобы не впасть в депрессию. О творческих талантах заявляйте прямо и смело. Есть шанс завоевать признание высокопоставленных особ. Родственники попросят деньги взаймы, не отказывайте. Даже, если сумма большая.

Водолей

Благодаря доброте душевной и чуткости вселенской, Водолей сможет притянуть к себе самых достойных людей. Вы сегодня просто сияете от счастья и излучаете позитив. Хотя, к вечеру ситуация может резко измениться. Если вступите в спор с кем-то из друзей, то покажите гнев и неприязнь. Ограничьтесь извинениями и милой улыбкой, а не побегом.

Рыбы

1 августа Рыбы отправятся отдыхать, не смотря на то, что недоделанной работы масса. Вам захочется поплавать и позагорать, что естественно в конце летнего сезона. Возможна романтическая встреча, если свернете с намеченного пути. Не бойтесь показаться легкомысленными, если этого потребует ситуация. Сами увидите – результат прекрасный.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru