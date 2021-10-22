Гороскоп на выходные 23 и 24 октября

Овен: В субботу, несмотря на календарный выходной, предстоит потрудиться… в библиотеке. Найденная информация откроет новые горизонты. В воскресенье проведите время на природе.

Телец: В субботу в вас проснется «Скупой рыцарь». В воскресенье, наоборот, контролируйте расходы.

Близнецы: В субботу займитесь уборкой дома. В воскресенье приведите в порядок финансы.

Рак: Займитесь здоровьем. Повышайте иммунитет. Пейте витамины. В Воскресенье отдых на природе укрепит эффект от лечебных процедур.

Лев: В уикенд веселитесь, смейтесь и отдыхайте. Два дня посветите исключительно ублажению собственного Я. Иногда можно себе такое позволить.

Дева: Во время субботней уборки вы, возможно, найдёте ту вещь, которую считали безвозвратно утерянной. В воскресенье четко спланируйте свои предстоящие расходы. Тогда не придётся латать бюджет.

Весы: Все выходные вас будет мучать вопрос «Быть или не быть». Анализируя собственную жизнь в голове, вы рискуете пропустить что-то очень интересное. Расслабьтесь. Это же выходные. Поумничайте на рабочей неделе.

Скорпион: Звёзды обещают прекрасные выходные. Встречи, развлечения, улыбки друзей – всё сложится в удачный калейдоскоп событий.

Стрелец: Настали выходные, а это значит, что пора общаться в офлайне. Вы так давно не видели друзей, что настало время общаться лично, говорить «о том, о сём», обниматься, шутить и развлекаться.

Козерог: В выходные можно, и даже валяться в постели. Такие «ленивые» дни пойдут на пользу организму.

Водолей: Проведите выходные с семьей. Такие дни делают «погоду в доме».

Рыбы: Прекрасный уикенд со всех сторон. Единственная рекомендация – следите за тем, что едите. Есть вероятность кишечного расстройства.