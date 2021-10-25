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Понедельник, 25 октября, 2021
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Гороскоп на неделю с 25 по 29 октября для всех знаков зодиака

7info7

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ОВЕН: понедельник – день тяжёлый. Вторник в целом благоприятный. В среду с утра «уберите» из головы всё лишнее и настройтесь на работу. В четверг  нахлынет беспричинная грусть. В пятницу «подбейте» финансы, чтобы и на уикенд хватило, и ветер в карманах не гулял.

ТЕЛЕЦ: В здоровом теле – здоровый дух. Это девиз понедельника. Во вторник  считаем денежки, чтобы не остаться без них. В среду не поддавайтесь сомнениям, которые не дают покоя. В четверг ваши планы необходимо вынести на семейный совет. В пятницу ваша уверенность придаст силы, и дело сдвинется с «мёртвой» точки.

БЛИЗНЕЦЫ: В понедельник все проблемы вам по плечу. Вторник  благоприятен для поездок. Среда  — время духовных практик. В четверг  суетливый день. Хочется чего-то глобального, а приходится заниматься решением мелких проблем. В пятницу суета пойдёт на спад.

РАК: В понедельник отбросьте «дурные» мысли и  думайте о работе. Во вторник  придётся заняться бумажной волокитой. В среду  слушайте свой внутренний голос. Четверг придётся быть «у руля». В пятницу будете довольные результатами трудовой недели и можете себе позволить планировать уикенд.

ЛЕВ: В понедельник будьте инициативны.  Во вторник сбавьте обороты. Вы лев, но иерархию никто не отменял, даже если начальник более мелкое млекопитающее. В среду старайтесь, и руководство увидит и оценит. В четверг не пытайтесь разбудить интуицию – она спит. Будьте осторожны. В пятницу  будьте добры, и вам вернется в десятикратном размере.

ДЕВА: В понедельник не вступайте в  аферы. Во вторник  у вас вырастут крылья, если вы влюблены. В среду вы как Фигаро – и здесь и там. В четверг настанет время для решения бытовых проблем. В пятницу необходимо пойти на компромисс.

ВЕСЫ: В понедельник с  новыми силами начинайте проекты. Не тяните груз прошлого за собой. Во вторник окажетесь в гуще событий. Среда  — прекрасный день для весов. В  четверг возможны дела, связанные с наследством и бумагами, в пятницу «держите себя в руках».

СКОРПИОН: В понедельник «не сломайтесь» под грузом проблем. Вторник  — следите за бюджетом. Среда – день борьбы с ленью. Четверг – день творческих решений. Пятница – следите за счетами. Проверяйте баланс карт.

СТРЕЛЕЦ: В понедельник не берите на себя много. Во вторник сбавьте градус эмоций. В среду ваша любовь к учению принесёт результата. В четверг вас весь день «качает на качелях». В пятницу займитесь здоровьем.

КОЗЕРОГ: В понедельник вы как жемчужина спрячетесь в раковину. Во вторник придётся разгребать завалы бумаг и дел. В среду найдите время для общения  с семьей. В четверг обратите внимание на здоровье близкого человека. В пятницу  пейте витамины и поменьше реагируйте на происходящее.

ВОДОЛЕЙ: В понедельник вас посетит светлая грусть… Осень. Во вторник вы  готовы «горы свернуть». В среду все мысли о финансах.  В четверг прекрасный день ждет водолеев. В пятницу надо вовремя сориентироваться,  и день удался.

РЫБЫ: В понедельник вас будут заслужено хвалить. Во вторник  не стоит наводить критику на других, лучше о себе подумайте. В среду выключите режим «истеричка». Ничего страшного не происходит. В четверг  не удивляйтесь неадекватной реакции окружающих. В пятницу  вас ждёт интересный день.

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