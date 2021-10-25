Гороскоп на неделю с 25 по 29 октября для всех знаков зодиака

ОВЕН: понедельник – день тяжёлый. Вторник в целом благоприятный. В среду с утра «уберите» из головы всё лишнее и настройтесь на работу. В четверг нахлынет беспричинная грусть. В пятницу «подбейте» финансы, чтобы и на уикенд хватило, и ветер в карманах не гулял.

ТЕЛЕЦ: В здоровом теле – здоровый дух. Это девиз понедельника. Во вторник считаем денежки, чтобы не остаться без них. В среду не поддавайтесь сомнениям, которые не дают покоя. В четверг ваши планы необходимо вынести на семейный совет. В пятницу ваша уверенность придаст силы, и дело сдвинется с «мёртвой» точки.

БЛИЗНЕЦЫ: В понедельник все проблемы вам по плечу. Вторник благоприятен для поездок. Среда — время духовных практик. В четверг суетливый день. Хочется чего-то глобального, а приходится заниматься решением мелких проблем. В пятницу суета пойдёт на спад.

РАК: В понедельник отбросьте «дурные» мысли и думайте о работе. Во вторник придётся заняться бумажной волокитой. В среду слушайте свой внутренний голос. Четверг придётся быть «у руля». В пятницу будете довольные результатами трудовой недели и можете себе позволить планировать уикенд.

ЛЕВ: В понедельник будьте инициативны. Во вторник сбавьте обороты. Вы лев, но иерархию никто не отменял, даже если начальник более мелкое млекопитающее. В среду старайтесь, и руководство увидит и оценит. В четверг не пытайтесь разбудить интуицию – она спит. Будьте осторожны. В пятницу будьте добры, и вам вернется в десятикратном размере.

ДЕВА: В понедельник не вступайте в аферы. Во вторник у вас вырастут крылья, если вы влюблены. В среду вы как Фигаро – и здесь и там. В четверг настанет время для решения бытовых проблем. В пятницу необходимо пойти на компромисс.

ВЕСЫ: В понедельник с новыми силами начинайте проекты. Не тяните груз прошлого за собой. Во вторник окажетесь в гуще событий. Среда — прекрасный день для весов. В четверг возможны дела, связанные с наследством и бумагами, в пятницу «держите себя в руках».

СКОРПИОН: В понедельник «не сломайтесь» под грузом проблем. Вторник — следите за бюджетом. Среда – день борьбы с ленью. Четверг – день творческих решений. Пятница – следите за счетами. Проверяйте баланс карт.

СТРЕЛЕЦ: В понедельник не берите на себя много. Во вторник сбавьте градус эмоций. В среду ваша любовь к учению принесёт результата. В четверг вас весь день «качает на качелях». В пятницу займитесь здоровьем.

КОЗЕРОГ: В понедельник вы как жемчужина спрячетесь в раковину. Во вторник придётся разгребать завалы бумаг и дел. В среду найдите время для общения с семьей. В четверг обратите внимание на здоровье близкого человека. В пятницу пейте витамины и поменьше реагируйте на происходящее.

ВОДОЛЕЙ: В понедельник вас посетит светлая грусть… Осень. Во вторник вы готовы «горы свернуть». В среду все мысли о финансах. В четверг прекрасный день ждет водолеев. В пятницу надо вовремя сориентироваться, и день удался.

РЫБЫ: В понедельник вас будут заслужено хвалить. Во вторник не стоит наводить критику на других, лучше о себе подумайте. В среду выключите режим «истеричка». Ничего страшного не происходит. В четверг не удивляйтесь неадекватной реакции окружающих. В пятницу вас ждёт интересный день.