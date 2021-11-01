Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака с 1 по 5 ноября

ОВЕН: На этой неделе вам необходимо быть дипломатом. Выяснить отношения, но при этом сохранить их – главная стратегическая задача. Кроме того, важным будет соотношение дебита и кредита. Финансы должны быть в порядке.

ТЕЛЕЦ: Посветите эту неделю работе над собой. Прислушайтесь к внутреннему голосу, разложите по полочкам в своей голове всё, что находится сейчас в состоянии хаоса. И тогда забрезжит свет в конце туннеля.

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе вы в полной мере можете реализовывать свой творческий потенциал. Связать свитер, сконструировать самолёт или вывести формулу лекарства от ковида – всё зависит от того, в какой точке отсчёта вы сейчас.

РАК: Вокруг происходит много интересного и вам во что бы то ни стало надо быть, как Фигаро везде. Как это сделать вам известно. Не т неразрешимых задач. Если не получается через дверь, всегда есть форточка.

ЛЕВ: На этой неделе придётся рассчитывать только на свои силы. Помощь от коллег и друзей обернётся «заморозкой» процессов. Поэтому если хотите, чтобы всё было хорошо, сделайте сами.

ДЕВА: На этой неделе вам лучше быть героем китайской пословицы — сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывут «трупы» ваших врагов.

ВЕСЫ: Отдайтесь «воле волн». Звёзды сулят лёгкую неделю, наполненную встречами, отдыхом и приятными моментами.

СКОРПИОН: Ваше материальное положение стабилизировалось, а это значит, что пришло время наладить личную жизнь. Наслаждайтесь, вы этого заслужили.

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе звезды рекомендуют начинать ремонтные работы. К выходным можно пригласить друзей и удивить не только праздничным столом, но и новым интерьером.

КОЗЕРОГ: На неделе предстоит много и напряженно трудиться, поэтому не стоит тратить силы и энергию на выяснение отношений. Напряжение спадёт только к воскресенью.

ВОДОЛЕЙ: Ровная и спокойная неделя предстоит водолеям. Так это же прекрасно! Хватит уже бурь и зашкаливающих эмоций.

РЫБЫ: Вспомните, что вы – рыбы, которые могут лавировать и быть неуязвимыми. Поменьше говорите и избегайте конфликтов. На этой неделе ваши слова рискуют обернуться проблемами и ссорами.