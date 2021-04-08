РИА «7 новостей» публикует гороскоп на 9 апреля. Что сулят нам в этот день звёзды?

Овен

9 апреля у Овна голова будет болеть только по одному вопросу – финансовому. Весь понедельник придётся думать, где взять деньги. Но если вовремя обратитесь за поддержкой, то получите её точно в срок. Перспективной окажется командировка, но брать в неё много вещей не следует. Есть риск потерять что-то ценное.

Телец

Тельцу не стоит прислушиваться к людям, которые говорят размыто и намёками. Сегодня должна интересовать только конкретика. Она окажется полезной. Многозначительная ситуация произойдет у семейных людей. Бытовые вопросы, которые не решились ранее, потребуют капиталовложений. Но распутать всё удастся только через неделю.

Близнецы

В целом неплохой и продуктивный день ожидает Близнецов. Вот только без конспирации не обойтись. Она выведет вас на верную дорогу и поможет выявить недобросовестных личностей. Среди них, как ни досадно, есть коллеги и друзья. В своей тарелке будут находиться творческие люди. Вас пригласят на торжественное мероприятие. Возможен неплохой гонорар.

Рак

Гороскоп рекомендует Раку оставаться на том уровне, который помог когда-то подняться по карьерной лестнице. Сейчас не стоит чем-то рисковать и хвататься за новые предложения. Если хочется сохранить статус и финансовое положение, то будьте осторожнее. Тем, кто ушёл в отпуск, можно паковать чемоданы. Чем раньше это сделаете, тем меньше суеты.

Лев

У Льва ожидается тяжёлый день, сплошные переживания и сомнения в себе. Меньше рассуждайте по любому поводу, больше делайте. Реальная работа принес ёт огромную пользу, причём, в финансовом плане. Семейная жизнь будет напоминать аквариум, где каждый суетится и делает что-то своё. Не загружайте организм вредной пищей.

Дева

Деву ждет серьезный разговор с начальством. Но он может оказаться конструктивным, если выслушать шефа до конца. Тщательно обдумывайте шаги в отношении понравившегося человека. Влюбленность может затуманить рассудок, что уже опасно. Перезагрузите мысли, не натворите ошибок. Поездка за город разочарует.

Весы

9 апреля окажется для Весов днём судьбоносным. Но испытаний будет минимум, в основном, приятные сюрпризы. Постарайтесь даже на мелкие недоразумения смотреть оптимистично. Есть вероятность, что за вами кто-то наблюдает. Никому не позволяйте собой манипулировать, даже если это будет начальство. Всему есть предел, оставайтесь верны принципам.

Скорпион

Окрылённый Скорпион – это уже картина маслом. Летать вам сейчас не нужно, резко упадёте вниз. Без критики, риска и авантюр постарайтесь провести этот день. Вот амурными делами можно заняться активнее. Здесь, наоборот, чем больше инициативы и романтики, тем качественнее будут отношения. Возможна достойная прибыль.

Стрелец

Энергии Стрельцу придется потратить много, ведь рабочий процесс не остановишь. Крупные проекты, новые задания и указания шефа – всё это поглотит с головой. Но отчаиваться не следует, ведь результат будет великолепный. Вы получите не какую-то грамоту с печатью, а отличную премию. Откажитесь от алкоголя, так как возможны проблемы с печенью.

Козерог

Если Козерог решит пиариться, то делать это нужно грамотно и без лишних амбиций. Коллеги или партнёры по бизнесу и не такого видали, поэтому успокойтесь. Лучше заручитесь поддержкой влиятельного лица. Поэтические мысли появятся у влюбленных людей.

Водолей

Гороскоп не советует Водолею прятаться от насущных проблем, они всё равно настигнут. Причём в самый неподходящий момент. Совершите остановку на том моменте, когда дальше двигаться уже опасно. Это касается денег и бизнеса. Не расставайтесь с суммой, которую потом будет трудно вернуть. Удачно сложатся вопросы с продажей или покупкой квартиры.

Рыбы

У Рыб настроение будет полностью зависеть от полноты кошелька. Вы так сильно расстраиваетесь по поводу нехватки денег, что даже в панику впадаете. Это напрасно, главное, что есть работа. Ну, а уж она точно прокормит и в бедность не подтолкнет. С любимым человеком не стоит откровенничать на эту тему. Лучше организуйте поход в ресторан или выезд на природу.

Подготовлено по материалам сайта astrorok.ru