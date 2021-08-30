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Понедельник, 30 августа, 2021
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Гороскоп на 30 августа

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Гороскоп на 30 августа

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Овен: Сегодня не стоит вести откровенные разговоры ни с близкими людьми, ни с едва знакомыми.

Телец: Понедельник — день тяжёлый, но не для вас. Вы на очень эффективны и успешны.

Близнецы: Вы сегодня излишне подозрительны.

Рак: Придётся много думать головой Аккуратнее с техникой и бытовыми приборами.

Лев: Перемен требует ваш планер.Выделитель в руки и прочь всё второстепенное.

Дева:Сегодня Вас не раз за день поставят в неудобное положение  Избежать конфузов не придётся,так что предупреждаем, будьте к этому готовы.

Весы: Сегодня плохой день для поднятия вопроса о повышении зарплаты Постарайтесь прожить рабочий понедельник без лишних просьб к коллегам.

Скорпион: Пожалейте вторую половинку и уберите своё ядовитое жало .

Стрелец: Смело вступайте в рабочую неделю.Дивиденты не за горами.

Козерог: Будьте ближе к земле. Иногда предчувствия обманывают .

Водолей:  Вам сегодня нужно быть особенно внимательными к знакам и  предложениям, возможно в одном  из них ключ к успеху и благополучию .

Рыба: Странный день у вас сегодня и странные люди вокруг. Но он пройдёт. Совет — умойтесь,обязательно, на ночь чистой водой и смойте все негативные взгляды дня.

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