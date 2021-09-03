Гороскоп на 3 сентября для всех знаков зодиака

Овен: В спорах вас не победить, но постарайтесь сегодня всё-таки слышать других людей.
Телец: Сегодня отличный день для похода к гастроэнтерологу. В спорах с любимыми победителей нет — помните об этом.
Близнецы: Утренний звонок послужит основой планов на пятницу и выходные.
Рак: После череды эмоциональных падений Вам предстоит пережить счастливый денёк.
Лев:Будет много суеты, бумажной волокиты. А ещё не забудьте про обещание, данное родственнику. И лучше выполните его побыстрее.
Дева:Сегодня общение с токсичными людьми вам противопоказано.
Весы: Нервы в тряпочку. А если не собрать волю в кулак, то можно наделать глупостей.
Скорпион: Вас ждёт отличный день. Помогите родственникам, и это будет плюсом к вашей карме.
Стрелец: Пятницу провидите в общении с приятными людьми. Вечером сходите в СПА. А вот алкоголь сегодня — не ваш конёк.
Козерог: Вас терзают смутные мысли? Постарайтесь переключится. Сегодня хороший день для полной медицинской диагностики организма.
Водолей:Сегодня стоит держать рот на замке. О своих планах лучше никому не говорить.
Рыбы: Не обращайте внимания на критику, сосредоточитесь лучше на поисках подработки,которая поправит ваше финансовое положение.