Гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака

Овен: 20 сентября настройтесь на рабочую неделю и погрузитесь с головой в рабочий процесс.
Телец: Держите эмоции под контролем. Чтобы не пострадал рабочий процесс.
Близнецы: Сегодня вы встали «не с той ноги» И так будет весь день. Не расстраивайтесь. Понедельник пройдёт.
Рак: Сегодня не выступайте на планёрках и держитесь подальше от руководства.
Лев: Сегодня надо работать « с огоньком». Тогда может зажечься искра и проект принесёт прибыль.
Дева: Пейте витамины и укрепляйте иммунитет. В остальном всё ок.
Весы:Сегодня тщательно планируйте график. Опаздывать на встречи и переговоры категорически запрещено.
Скорпион:Сегодня одиночество будет полезным для проработки внутренних проблем.
Стрелец:Вы сегодня, как Сыроежкин из «Электроника». Всем нужны и неразрыв.
Козерог: Приведите в порядок финансы.
Водолей:Ни день, а винегрет какой-то. То взлёт, то посадка.
Рыбы: Ваши сопротивления обстоятельствам ничего не принесут.Только нервы зря потратите.