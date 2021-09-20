Гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака

Овен: 20 сентября настройтесь на рабочую неделю и погрузитесь с головой в рабочий процесс.

Телец: Держите эмоции под контролем. Чтобы не пострадал рабочий процесс.

Близнецы: Сегодня вы встали «не с той ноги» И так будет весь день. Не расстраивайтесь. Понедельник пройдёт.

Рак: Сегодня не выступайте на планёрках и держитесь подальше от руководства.

Лев: Сегодня надо работать « с огоньком». Тогда может зажечься искра и проект принесёт прибыль.

Дева: Пейте витамины и укрепляйте иммунитет. В остальном всё ок.

Весы:Сегодня тщательно планируйте график. Опаздывать на встречи и переговоры категорически запрещено.

Скорпион:Сегодня одиночество будет полезным для проработки внутренних проблем.

Стрелец:Вы сегодня, как Сыроежкин из «Электроника». Всем нужны и неразрыв.

Козерог: Приведите в порядок финансы.

Водолей:Ни день, а винегрет какой-то. То взлёт, то посадка.

Рыбы: Ваши сопротивления обстоятельствам ничего не принесут.Только нервы зря потратите.