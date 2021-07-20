Гороскоп на 20 июля

Овен: Срочно в отпуск. Это единственное, что спасёт от скуки, рутины и усталости.
Телец: Сегодня забудьте слово нельзя! Даже думать не смейте!
Близнецы: 20 июля — ваш день. Всё сложится прекрасно и удивительно.
Рак: Перестаньте гундеть. Возьмите себя в руки и всё у вас получится.
Лев: Фитнес Зал сегодня под запретом. А диванные дела — это то,что доктор прописал.
Дева: Планов громадьё, дел невпроворот. Это про вас. Выдох. Вдох. Вперёд. Всё успеете.
Весы: Настроение прекрасное, позитивное, сегодня всё получится.
Скорпион: Крутиться, вертеться и в итоге заработать денежку. Сегодня так получится.
Стрелец: Денежные сделки осуществляются. Главное не перебивать коллег на переговорах.
Козерог: В отпуск — всё получится. В командировку — ждёт провал
Водолей: Вас сегодня похвалят, повысят и, возможно, дадут премию.
Рыбы: С вами приятно иметь дело. Вы бодры и веселы.