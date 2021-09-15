Гороскоп на 16 сентября для всех знаков зодиака

Овен: 16 сентября вы вспыхиваете как спичка, а надо держать себя в руках.

Телец: Живите в моменте и ловите волну.

Близнецы: 16 сентября — отличный день для старта проектов и начала реализации планов.

Рак: Не поддавайтесь на провокации. Лучше поработайте над внешним видом.

Лев: Вы конечно царь зверей, но только в животном мире. Сбавьте сегодня обороты своего величия.

Дева: Не вешайте на себя лишнее.Вешалка в состоянии выдержать только ваши проблемы.

Весы:Сегодня полностью окунитесь в работу. Начальство планирует расширение штата и,возможно,вас заметят.

Скорпион:Будьте настойчивы и тогда проект, о который долго не шёл,сдвинется с места.

Стрелец: Вы сегодня эмоциональны, но и 16 сентября тот день, когда не стоит сдерживаться.

Козерог: Попридержите сегодня характер. Коллеги и так искоса смотрят на вас. Ваше желание выделиться становится слишком заметно.

Водолей:Вы сегодня, как железный дровосек, сдержаны внешне и горячи внутри. Главное не спалиться.

Рыбы: Рабочий день принесёт радость и удовлетворение. С коллегами всё ладится, проекты идут.