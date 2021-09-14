Гороскоп на 15 сентября для всех знаков зодиака

Овен: 15 сентября держите рот на замке. Тогда не придётся потом раскаиваться за сказанное.
Телец: Сегодня будьте толерантными и лояльными как никогда.
Близнецы: Не кусайте руку дающего. Руководству может не понравится.
Рак: Гармоничный во всех смыслах день будет у раков 15 сентября.
Лев: Спокойствие, только спокойствие. И всё получится.
Дева: Улыбка спасёт в любой ситуации. Даже если на душе кошки скребут — улыбайтесь и не показывайте никому, что у вас в душе.
Весы: Вы сегодня подобны ракете. Не сбавляйте обороты и всё получится.
Скорпион:Сегодня не стоит унывать. Если посмотрите на происходящее через призму юмора, то все сложится удачно.
Стрелец: У Стрельца всё кувырком. Даже друг из прошлой жизни, случайно встреченный на улице окажется не к месту. Но не забывайте, что скоро будет новый день.
Козерог: Вы то, что вы едите. Обратите на это пристальное внимание сегодня.
Водолей: Сегодня не стоит упираться в фитнес-зале.Вполне достаточно утренней разминки.
Рыбы:Вам нужно сегодня в прямом смысле лавировать между волнами. Но вы же — рыбка, у вас всё получится.