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РИА «7 новостей» публикует гороскоп на 15 апреля. Что сулят нам в этот день звёзды?

Овен

15 апреля Овну будет сложно справиться с эмоциями, но сделать это необходимо. Иначе, погрязнете в неприятностях, как ёжик в колючках. Постарайтесь идти на компромиссы с друзьями и родственниками. Это позволит открыть новые и перспективные дороги. Соглашайтесь на деловые поездки, они окажутся успешными

Телец

Замечательный день ждёт Тельца, если не тащить себя за волосы сквозь дебри собственных комплексов. В основном придётся рассчитывать на свои силы и опыт. Обязательно помиритесь с теми, кто вам близок по духу и дорог. В любовных отношениях включите не только фантазию, но и решайтесь эксперименты. Не стоит шагать только проторенными тропами, обратите взгляд на своё сердце.

Близнецы

Конфликтный день ждёт Близнецов, если не усмирить тягу к приключениям и критиковать всех подряд. Вы получите немало интересной и ценной для работы информации. Если её грамотно использовать, то карьерный рост не за горами. Будьте вежливы с женщинами, иначе с кем-то из них поссоритесь. За этим последуют серьезные разборки.

Рак

Раку удастся не только реализовать давние планы, но и наметить новые. Кризисов не намечается, настроение на высоте. А за финансовую сторону переживать рано. Если не будете сорить деньгами, они сохранятся на счету в нужном количестве. Есть шанс найти ещё один источник дохода, будьте внимательны к предложениям. Осторожнее в общении с незнакомыми людьми.

Лев

Гороскоп рекомендует Льву обратить внимание на всё новое и необычное. Конечно же, не без предварительного анализа. Спешка в любом деле может усугубить положение. Вероятность проблем в бытовой и финансовой сфере слишком высока. Старайтесь отказаться от лишних трат, чтобы сохранить баланс в бюджете.

Дева

В этот день Деве удастся повернуть время вспять. Вы так старательны и усердны, что даже опытные коллеги будут завидовать. Главное, не торопитесь с выводами. Беритесь за новые проекты, но осторожно. Интуиция подскажет, как вести себя в личной жизни. Не исключен дорогой подарок от человека, который давно вам нравится.

Весы

Успех любых начинаний будет полностью зависеть от эмоционального настроя Весов. Если будете походить на печального рыцаря, то ждите негативных последствий. Расправьтесь с делами, которые мешают продвигаться вперёд. Пусть вы не карьерист, но финансовое положение нужно налаживать. Не стоит превращать мелкую проблему в катастрофу. Берегите не только силы, но и нервы. И не тратьте время на ерунду

Скорпион

Сегодня перед Скорпионом встанет ряд задач, без которых немыслимо достижение целей. Вы должны вести себя не только сдержанно, но и корректно. Отношения с людьми будут складываться не лучшим образом. Вами захотят воспользоваться ради своей выгоды. Причём не только материальной, но и моральной. Живите по совести, это важнее.

Стрелец

15 апреля – день ярких событий и неожиданных перспектив. Если Стрельцу удастся выбраться на светлую сторону, то она надолго останется такой. Это больше касается работы, чем личной жизни. Не обращайте внимания на критику, ко всему отнеситесь с юмором. Запланированный шопинг подарит массу впечатлений и полезных вещей.

Козерог

Действовать себе во благо! Вот, что нужно делать Козерогу. Учтите, что не только запланированные действия дадут результат. Можно слегка отступить в другую сторону, чтобы достичь успеха. Прислушивайтесь к чужим советам, они окажутся конструктивными. У семейных людей не исключён конфликт с родственниками. Больше позитива, отметайте все плохое.

Водолей

В этот день Водолей будет больше уделять времени другим людям, чем себе. Это не слишком хорошо для достижений личных целей. Вы можете упустить массу выгодных предложений, отказаться от командировки. Возможны сложности в получении денег, крупные потери и душевные травмы. Откажитесь от новых знакомств, если уже состоите в любовных отношениях.

Рыбы

Гороскоп советует Рыбам найти себя в чем-то новом и неожиданно приятном. Это может быть давнее хобби или развлечения с друзьями. Вопросы, которые давно мучили, наконец-то обретут ясное очертание. Откажитесь от мучного и жирного, физических нагрузок и алкоголя. Сейчас нужно держать себя в ежовых рукавицах, проследить за состоянием здоровья.