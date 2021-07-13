Гороскоп на 14 июля

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Что день грядущий нам готовит? На этот вопрос есть ответ у звёзд и астрологов.

Овны напугают своих коллег. В голове ураган, а окружающие в недоумении.Зато к концу дня станет ясно, что Вы — генератор идей.

Тельцы – будьте аккуратнее в любовных связях. Клубок можно не распутать. В делах опирайтесь на партнёров. Сегодня Вы командный игрок.

Близнецы — 14 июля никому не доверяйте. Возможны разочарования в человеке, на которого вы возлагали большие надежды.

Раки – садитесь на велосипед и крутите педали. В этот день любая физическая нагрузка пойдёт на пользу. А вечером сходите на свидание.

Львам в этот день не помешает фальшивая улыбка. Потому что новости, которые они услышат от близкого человека, поставят в тупик. Лучше не подавать виду, что вы обескуражены.

У Дев всё пойдёт не по плану. Коллеги увидят раздражение, поэтому держите себя в руках. Но есть и положительный момент – к вечеру решится финансовый вопрос.

Весы – терпение и труд всё перетрут – это про вас. В этот день звёзды советуют больше работать и меньше есть. Велика вероятность отравления.

Скорпион – ваши жизненные ресурсы на исходе. Аккуратнее. Если в доме беспорядок, то сегодня не самое удачное время для уборки. А вот для отпуска самое оно.

Стрелец – сегодня работа спорится и «всё в руках горит». Но завистники не дремлют. Помните об этом.

Козерог – вы в эпицентре внимания руководства. Старайтесь. Вас заметят и возможно повысят в должности. Но не забывайте, что сегодня и промахи ваши как на ладони.

Водолей – 14 июля для вас откроются новые горизонты. Можете смело брать подработку или открывать своё дело. Вы справитесь.

Рыбы – вы сегодня в зените славы. Но будьте аккуратны – конкуренты не дремлют.