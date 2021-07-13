24.8 C
Рязань
Вторник, 13 июля, 2021
На главнуюГороскоп
ГороскопНовости Рязани

Гороскоп на 14 июля

7info7
- Advertisement -

Что день грядущий нам готовит? На этот вопрос есть ответ у звёзд и астрологов.

Овны  напугают своих коллег.  В голове ураган, а окружающие в недоумении.Зато к концу дня станет ясно, что Вы  — генератор идей.

Тельцы – будьте аккуратнее в любовных связях. Клубок можно не распутать. В делах опирайтесь на партнёров. Сегодня Вы командный игрок.

Близнецы —  14 июля никому не доверяйте. Возможны разочарования  в человеке, на которого вы возлагали большие надежды.

Раки – садитесь на велосипед и крутите педали.  В этот день любая физическая нагрузка пойдёт на пользу. А вечером сходите на свидание.

Львам в этот день не помешает фальшивая улыбка. Потому что новости, которые они услышат от близкого человека, поставят в тупик.  Лучше не подавать виду, что вы обескуражены.

У Дев всё пойдёт не по плану. Коллеги увидят раздражение, поэтому  держите себя в руках. Но есть и положительный момент – к вечеру решится финансовый вопрос.

Весы – терпение и труд всё перетрут – это про вас.  В этот день звёзды советуют больше работать и меньше есть. Велика вероятность отравления.

Скорпион – ваши  жизненные ресурсы на исходе. Аккуратнее. Если в доме беспорядок, то сегодня не самое удачное время для уборки.  А вот для отпуска самое оно.

Стрелец – сегодня работа спорится и «всё в руках горит». Но завистники не дремлют. Помните об этом.

Козерог – вы в эпицентре внимания руководства. Старайтесь. Вас заметят и возможно повысят в должности. Но не забывайте, что сегодня и промахи ваши как на ладони.

Водолей – 14 июля для вас откроются новые горизонты. Можете смело брать подработку или открывать своё дело. Вы справитесь.

Рыбы – вы сегодня в зените славы.  Но будьте аккуратны – конкуренты не дремлют.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]