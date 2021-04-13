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РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 14 апреля. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

Гороскоп советует Овну начать день с обдумывания и планирования. Это касается не только работы, но и личной жизни. Если всё пойдет хаотично, то не ждите результата. Неожиданное предложение поступит творческим людям. Возьмите его на заметку, но к реализации пока не приступайте. Радостная новость поднимет настроение на весь вечер.

Телец

С утра у Тельца день не задастся, но уже к полудню получится выполнить все запланированное. Творческим людям повезет, вокруг появятся те, кто протянет руку помощи и наполнит вдохновением. Главное, сами включайте фантазию, чтобы не ждать у моря погоды. Возможны конфликты с близкими родственниками.

Близнецы

Испытания на прочность – вот, что ждёт Близнецов. Но если пройдёте этот путь достойно, то всё сложится. Вокруг Близнецов будут постоянно крутиться люди, от которых ничего приятного ждать не следует. Наоборот, какие-то подковырки, критика и обидные словечки. В сложных ситуациях обращайтесь к друзьям, они выручат без лишних разговоров. Не забывайте про себя, больше отдыхайте и бывайте на свежем воздухе.

Рак

14 апреля Рака могут провоцировать даже те, с кем он всегда вел себя искренне и деликатно. Но повод вы дали сами, поэтому не травите душу. Если ситуация в финансовой сфере вынуждает слегка рискнуть, то так и поступайте. Главное, не снижайте планку и поступайте так, как подсказывает интуиция. Не рекомендуется заниматься бумагами о наследстве.

Лев

Льву в этот день удастся исправить не только новые, но и давние ошибки. Вы такой бойкий и упорный, что дух захватывает. Отличный повод для того, чтобы с кем-нибудь познакомиться. Если настроение романтическое, то встретите симпатичного человека. Отношения будут весьма интересными и крепкими. Меняйте все, что уже устарело и не дает стимула к продвижению. Возможны успехи в материальной сфере.

Дева

День сюрпризов и приятных встреч ждет Деву. Ничего не будет угрожать эмоциональному состоянию, если сами не начнете драматизировать ситуации. Одинокие люди имеют все шансы завязать судьбоносное знакомство. Человек окажется не только симпатичным внешне, но и духовно ярким. Без сомнений занимайтесь творчеством, хобби и домашними делами.

Весы

Гороскоп рекомендует Весам быть внимательнее к своей жизни. В ней есть немало пробелов и проблем, постарайтесь отличить «черное» от «белого». Не отметайте в сторону помощь людей, с которыми вы давно дружите или работаете. Они не случайно окажутся рядом, прислушайтесь к их советам. Вот с родней придется вести себя сдержаннее, иначе ссора неминуема. Если быть уступчивее, то удастся преодолеть бытовые преграды.

Скорпион

Повышенная тяга к благородным поступкам у Скорпиона очевидна. Вы даже пожертвуете собственными желаниями интересами, чтобы окружить вниманием и добротой других людей. Не хватайтесь за все сразу, вот это приведет к ошибкам. Возможна неожиданная и крупная прибыль, поэтому порадуйте себя шопингом. Если запланировали путешествие, не отменяйте.

Стрелец

Яркий, занимательный и поистине грандиозный день ожидает Стрельца. Вы даже не будете обращать внимание на мелкие замечания и критику извне. Радостные эмоции переполняют, зачем конфликтовать и кого-то в чем-то переубеждать? Единственно, над чем, придется потрудиться – над прошлыми проблемами. Но здесь на помощь придут надежные друзья.

Козерог

Сегодня Козерогу будет трудно удержать себя в равновесии. Резкая смена настроения и бурные эмоции – зашкаливают. Но если не прекратите себя штормить подозрениями и сомнениями, то на плаву не удержитесь. Вечером предстоит заниматься ремонтом и бытовыми вопросами. Постарайтесь сделать все сами, не нажимать на родственников.

Водолей

14 апреля Водолей легко и без препятствий справится со сложными задачами. Вы, словно математик с опытом, решите финансовые проблемы – на зависть всем. Не исключена помощь от человека, на которого вы не рассчитывали. В амурных делах – гармония и спокойствие. Если начнете ревновать избранника, то все разрушите.

Рыбы

Рыбам придется распрощаться с личными желаниями и мечтами, чтобы выполнить максимальное количество заданий. День непростой, но очень содержательный в плане работы. Обязательно включайте здравомыслие, не гоните на всех парусах. Это особенно касается отношений с партнерами по бизнесу. Многие дела придется перенести.