РИА «7 новостей» публикует гороскоп на 11 апреля. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

11 апреля Овну лучше на расстояние держаться от конкурентов. Они словно с цепи сорвались, норовят вам навредить. Старайтесь отвлечься на что-нибудь другое, к примеру, вспомните давнее хобби. Если погода располагает, то можно выехать на природу. В личной жизни ставить цели — мало, нужно стать инициативнее и «распушить» перья.

Телец

Негативное общение с руководством может плохо отразится на карьере Тельца. Но ничего уже не изменить, он вызовет вас «на ковер». Последствия могут самые неоднозначные, поэтому не удивляйтесь. Ошеломительный успех ждет тех, кто занят своим бизнесом. Вы с такой радостью поедете в командировку, что забудете оповестить о ней родственников.

Близнецы

Близнецы будут весь день находиться между наковальней и молотом. Не волнуйтесь, выдержите всё, что подкинет судьба. Назойливая проблема в быту может сорвать личные планы. Но пока с ней не расправитесь, о свидании не мечтайте. Вдруг затопите соседей снизу, если кран подтекает? Неожиданный приход денег откроет массу перспектив.

Рак

Гороскоп советует Раку внимательно присмотреться к тем, с кем он работает. В срочном порядке решайте финансовую проблему, иначе путешествие останется в мечтах. На отношениях с избранником рано ставить точку. Если между вами есть чувства, то боритесь за них.

Лев

Сегодня Лев на все 100% убедится, что счастье есть. И оно приходит не только с финансовым достатком. На самом деле, все просто – живы-здоровы, уже замечательно. Крупную и монотонную работу перенесите на другой день. Нужно экстренно выполнять то, что приведет к карьерному росту. Вечером контролируйте эмоции, чтобы не били через край.

Дева

У Девы в этот день появится масса гениальных идей. Но всех нужно доводить до ума, чтобы реализовались без издержек. Кто-то из старых знакомых позвонит и предложит работу. Не говорите «нет», пока не узнаете все условия сотрудничества. Ноги будут гудеть после частых пеших прогулок, но это хорошо. Значит, мышцы еще трудятся, пора в спортзал.

Весы

11 апреля Весы будут заниматься только важными делами, ни о какой мелочёвке даже слышать не захотят. Это прекрасно, тогда отключитесь от общественного мнения. Чем больше инициативы вложите в личные проекты, тем больше шансов на успех. Организационные вопросы доверьте родственникам, если планируете какой-то семейный праздник.

Скорпион

Скорпиону нужно упорядочить всё, что находится в арсенале их работы. Безответственное отношение может привести к многочисленным проблемам. Близкие родственники попросят помощи, но сначала успокойте их морально. Генерировать чужие идеи не вздумайте, только время и силы зря потеряете. Предстоит серьезный разговор с любимым человеком.

Стрелец

Разум Стрельца будет от напряжения и активной работы кипеть. Хорошо, что парочку заданий возьмут на себя коллеги. Постарайтесь обезоружить конкурентов, чтобы не претендовали на ваши творения. Многообещающе и шикарно сложится встреча с новым партнером. Даже если внешне это не ваш типаж, очарования и интеллекта в избраннике море.

Козерог

Гороскоп обещает Козерогу восхитительный день, когда обстоятельства сложатся «на руку». Но силы нужно поберечь, ведь могут вернуться прежние проблемы. Решать их предстоит с гордо поднятой головой. Свидание пройдет идеально, если отправиться в кафе или ресторан. Раскошеливайтесь по полной программе, чтобы избранник оценил вашу щедрость.

Водолей

Кто является самым строгим судьей в жизни Водолея? Естественно, он сам. Значит, сегодня не перекладывайте ответственность на других людей. Если критиковать кого-то собрались, то начните с себя. Результат после посещения парикмахера будет сногсшибательный. Сочный цвет волос придаст образу не только индивидуальность, но и уверенность.

Рыбы

Рыбы угодят в запутанную историю, поэтому до вечера будут находиться в подвешенном состоянии. Не попадите под влияние человека, с которым вам не по пути. Он, конечно же, предложит нечто интересное, но чересчур авантюрное.

По материалам сайта astrorok.ru.