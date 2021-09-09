Гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака

Овен: Зашиваетесь сегодня на работе? Обратитесь за помощью к коллегам. А вечером можно отметить долгожданную пятницу.

Телец: Ваша лень не идёт на пользу делу. Отдохните в выходные и с понедельника начинайте активно погружаться в рабочий процесс.

Близнецы: Звёзды рекомендуют провести пятничный вечер дома, в кругу родных и близких.

Рак: Смело соглашайтесь на участие в новых проектах. Получите материальную выгоду и удовлетворение от работы.

Лев:Несмотря на долгожданную пятницу вечером лучше отказаться от посещения баров и употребления алкоголя.

Дева: Если люди просят у вас совета, не жадничайте. Ваши умные мысли отзовутся в сердцах, и прибавят баллов к вашей карме.

Весы: В эту пятницу звезды советуют последовать примеру Бриджит Джонс и прочитать свой дневник. Возможно в прошлом вы найдёте ответы на вопросы, которые волнуют вас сегодня.

Скорпион: Ваш финансовый вопрос наконец-то разрешится .

Стрелец: Чтобы пятничный вечер не принёс разочарований лучше провести его дома.

Козерог: Вечер пятницы проведите в торговом центре.Покупки будут удачными.

Водолей: Если ваша работа позволяет, то уйдите сегодня на дистант. В этот день вам лучше не покидать границ дома.Рыбы: Проживите сегодняшний день в потоке.Ничего не планируйте и тогда день и вечер будут «прожиты не зря».