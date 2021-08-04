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Среда, 4 августа, 2021
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Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 августа

7info7
Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 августа
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Овен: На работе всё  идёт «как по маслу».  Шопинг отложите на выходные.

Телец: Сегодня вы на пике эмоциональной формы. «Всё стало вокруг голубым и зелёным — это про вас.

Близнецы:Если вы нахмурясь, выйдете из дома….То улыбнитесь ,и всё будет хорошо.

Рак: Будьте решительными и смелыми. Сегодня нельзя пятится назад, как бы этого не хотелось.

Лев: Если вы влюблены, то сегодня вам повезёт.Для всех остальных просто хороший день.

Дева: Нас бьют,а мы крепчаем. Сегодня про вас. Держимся. Не сдаёмся.

Весы: Будьте аккуратны в заполнении документов. От вашей руки зависит придут деньги или нет.

Скорпион: Сегодня можно устроить праздник живота.

Стрелец: Вы, безусловно, молодец. Но не забывайте о тех, кто дал вам возможность для прорыва.

Козерог: Верьте в себя и на себя же найдейтесьТогда всё получится.

Водолей: Не откладывайте на завтра то, что можн осделать сегодня.

Рыбы:  День сегодня похож на колейдоскоп событий.Время перечитать «Вино из одуванчиков».

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