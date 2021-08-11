Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 августа

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Овен: Сегодня произойдёт важная встреча, которая повлияет на вашу судьбу.

Телец: Соберитесь с мыслями и выделите главное. Иначе придётся тратить силы на бесполезные дела.

Близнецы: Если ваш роман зашёл в тупик, то сегодня самок время поставить вопрос ребром.Семейные близнецы проведите день в кругу родных и близких людей.

Рак: В отношениях с партнером начинается медовый месяц. Не будьте расточительны — деньги любят счёт.

Лев: День очень насыщен. Работы много, а вечером не менее эмоциональный разговор с любимым человеком.

Дева: Сегодня в целом положительный день. Главное во время «ловить волну».

Весы: Спокойствие, только спокойствие — девиз сегодняшнего дня.

Скорпион: С утра дел гора, к вечеру — равнина. Будьте сконцентрированы и всё успеете.

Стрелец: Если будете думать о хорошем, то будет хорошо.Сегодня ваши мысли материализуются в дела.

Козерог: Сегодня говорите правду и ничего кроме правды. Тогда Вселенная будет на вашей стороне.

Водолей: Молчание- золото. Это о вашем 12 августа.

Рыбы: Вы отдохнёте от умственной нагрузки.Наконец-то есть время для инстаграма.