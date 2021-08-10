Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа

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Овен: Сегодня главное правильно спланировать день. И поменьше собственного Я.

Телец: Вас сегодня будет распирать от желания сделать что-то эдакое. Постарайтесь успокоится. Приключения не всегда хорошо заканчивается.

Близнецы: Вас сегодня будут сильно обсуждать. Некоторые колкости донесутся до ваших ушей. Не обращайте внимания на сплетни. Сохраняйте спокойствие.

Рак: Улыбайтесь даже когда на душе кошки скребут. До ваших душевных терзаний никому нет дела.

Лев: Вам прилетит весточка от бывших. Отнеситесь к новостям со свойственным Вам благородством.

Дева: Смело начинайте творческие проекты. Они принесут не только моральное удовлетворение, но и долгожданную материальную прибыль.

Весы: Звёзды говорят, что сегодня возможно поступит предложение по освоению новой специальности. Примите его.

Скорпион: Ваша давняя проблема решится. Если планировали ремонт — осуществите поход по магазинам. Покупки будут удачными.

Стрелец: День будет наполнен случайными встречами со знакомыми людьми.

Козерог: Сегодня отличный день. Если выполните работу до обеда, то собирайтесь за город.

Водолей: 11 августа Вам нужно будет угодить и тем и этим. Выкручивайтесь, как можете. Такой день ….Он пройдёт.

Рыбы: Сегодня хороший день. Вам прилетит много ярких новостей и планы открываются самые радужные.