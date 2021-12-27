Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 декабря по 2 января

7info представляет гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 декабря по 2 января.

Овен

Неделя требует от вас терпения и настойчивости. Придётся постараться, чтобы довести начатое до конца, а вам не всегда хочется прикладывать усилия. К счастью, рядом есть люди, которые знают, как вдохновить вас, и могут подсказать, как лучше действовать. Благодаря им вы не тратите время зря, занимаетесь только самым важным.

Если первая половина недели практически полностью посвящена делам, то вторая даст возможность развлечься, отвлечься от рутины. Друзья делают необычные предложения. Вы без долгих раздумий соглашаетесь на них, и жалеть об этом не приходится.

Телец

Реклама

Неделя новых идей, оригинальных и смелых. Вы поймёте, что быстро справитесь с решением сложных задач, если возьметесь за них по-своему, не станете следовать многочисленным и не всегда хорошим советам. Не всегда мотивы ваших поступков понятны окружающим, но терпеливо объясняйте, почему действуете так, а не иначе, и вовсе не раздражаетесь.

Радует возможность избавиться от ненужного, навести везде порядок, оставить в прошлом то, что мешало двигаться вперед. Вы готовы к большим переменам к лучшему, и они наверняка не заставят себя ждать.

Близнецы

Начало недели радует хорошими новостями. Они могут касаться не вас лично, а кого-то из близких, но настроение в любом случае поднимут. В это же время появятся отличные идеи, за реализацию которых вы в ближайшее время возьметесь вместе с друзьями.

Позже наступит благоприятное время для важных разговоров. Неважно, будут ли они касаться работы, ваших увлечений или личных отношений. В любом случае серьезные вопросы удастся обсудить спокойно, избежав долгих споров, взаимных претензий и обид. Конец недели обещает приятные сюрпризы, неожиданные подарки и предложения, от которых не захочется отказываться.

Рак

Неплохая неделя, хоть и хлопотный. Особенно много забот будет в первые дни: к запланированным делам добавляются вопросы, возникшие совершенно неожиданно и требующие немедленного решения. К тому же окружающие не всегда понимают вас правильно, и часто для того, чтобы договориться с кем-то, приходится приложить усилия.

Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, а вы чувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее. Вторая половина неделя подходит для того, чтобы обсуждать планы: вы хорошо понимаете, что сможете осуществить, а что пока не получится.

Лев

Очень плодотворная неделя выдастся у Львов. Вы отлично справляетесь даже с теми делами, за которые беретесь без особенной надежды на успех. Возможны необычные встречи, полезные знакомства. Легко произвести хорошее впечатление на тех, кто видит вас впервые: достаточно вести себя естественно и ни о чем не беспокоиться.

Конец недели отлично подойдёт для разговоров. Можно обсуждать планы или события далекого прошлого, беседовать о работе или личной жизни; в любом случае вы услышите нечто полезное и важное. Хорошо сложатся поездки, особенно если вы отправляетесь в них с какой-то конкретной целью.

Дева

Отличная неделя для того, чтобы никуда не торопясь завершать дела, начатые раньше, решать мелкие текущие задачи, и не беспокоиться по пустякам. Браться за что-то новое стоит, если вы уверены, что получите поддержку: она точно окажется кстати. Действовать в одиночку сегодня сложнее, чем обычно.

Радует общение с друзьями и другими близкими людьми. Находится масса интересных тем для разговора, да и обсудить общие планы полезно. Вторая половина дня подходит для покупок. Можно приобретать мебель, бытовую технику и другие полезные вещи.

Весы

Не стоит начинать неделю с серьезных решений. Первая её половина отличается довольно напряженным эмоциональным фоном, вы можете тревожиться по пустякам, переживать из-за того, что вовсе не имеет значения. Друзья стараются поднять вам настроение, но это им не всегда удается.

Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, жизнь становится проще и приятнее. Вторая половина недели радует удачными совпадениями и дает шанс исправить ошибки, о которых вы сожалели. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.

Скорпион

Начинать неделю стоит с привычных и хорошо знакомых дел. Это определенно не самое подходящее время для того, чтобы пытаться изменить мир: скорее всего, ничего не получится. Зато с решением простых практических задач вы отлично справляетесь, и помощь в этом не нужна. Время важных побед наступит чуть позже, просто подождите.

Вторая половина недели – время приятного общения, интересных встреч, поиска союзников и единомышленников. Вы отлично ладите и с давними знакомыми, и с теми, кого видите впервые. Близкие найдут способ вас порадовать.

Стрелец

Отличное время для сложных и важных дел. Вы внимательны, ни одной детали не упускаете из виду, замечаете и учитываете то, чего не заметили другие. Это позволяет избежать ошибок, быстрее получить нужный результат и произвести хорошее впечатление на тех, кто может быть вам полезен.

Поскольку вы быстро запоминаете все, что может оказаться полезным, неделя хорошо подходит и для учебы. Некоторые Стрельцы узнают то, что им очень пригодится в ближайшее время, поможет достичь давно поставленной цели, оставить соперников далеко позади.

Козерог

Спокойная и благоприятная неделя для Козерогов. Можно без спешки заниматься делами: вы все успеете, вовремя добьетесь нужного результата. Давние знакомые дают отличные советы, и вы к ним прислушаетесь. Вероятны удачные деловые переговоры, не исключено, что вам предложат новую работу или сотрудничество на самых выгодных условиях.

Дома может быть больше забот, чем обычно. Некоторые Козероги меняют планы, откладывают собственные дела, чтобы помочь кому-то из близких. Удается быстро исправить чужие ошибки, поддержать тех, кто вам дорог.

Водолей

Звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться, чтобы решить проблемы, беспокоившие вас в последнее время. Дни подходят для того, чтобы проявить инициативу в делах: вас готовы поддержать и давние знакомые, и новые, а ваши идеи часто нравятся людям, от которых многое зависит.

Несмотря на собственные многочисленные заботы, вы не остаетесь равнодушными к чужим проблемам, стараетесь поддержать тех, кто столкнулся с трудностями. Все, что вы делаете для других, вам тоже идет на пользу.

Рыбы

Начало недели отлично подходит для важных дел. Можно заниматься ими самостоятельно, но и поручить все кому-то другому звезды не запрещают. Нужно лишь не забыть все лично проконтролировать, убедиться, что никто не ничего не забыл. Вы отлично справляетесь с решением организационных вопросов.

Вторая половина недели менее плодотворна, зато отлично подходит для отдыха, приятного общения и развлечений. Это отличное время для встречи со старыми друзьями, давними знакомыми. Массу ярких впечатлений подарит романтическое свидание, даже если вы не ждете от него ничего особенного.