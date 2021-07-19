Гороскоп 19 июля

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Овен: Вам сегодня нельзя загорать. А также пить алкоголь и горячие напитки. Берегите себя, будьте здоровы.

Телец: Звезды советуют сегодня не поддаваться на провокации. Если будете следовать совету астрологов, то избежите неприятных ситуаций.

Близнецы: Отмените переговоры, назначенные на сегодня. Если вам предлагают другую работу, то сначала сходите в отпуск. Решение придет само.

Рак: День порадует неожиданной прибылью. Соглашайтесь сегодня на участие во всех предложенных проектах, они приведут к успеху.

Лев: Будьте аккуратны. Не пропустите сигналы и знаки, которые указывают правильное направление в жизни.

Девы: Будьте внимательны за рулём. Если самочувствие шалит, то лучше отдохните. Влюблённым, возможно, предстоит дождаться предложения руки и сердца.

Весы: Весы, как и положено знаку, сегодня будут сомневаться во всём. На работе думайте головой. Механические действия к успеху не приведут.

Скорпион: Сегодня не стоит тратить деньги на возлюбленных. Не получите желаемой реакции. Сегодня удачное время для чтения духовной литературы.

Стрелец: 19 июля — ваш день. Будет везти везде — на работе, в путешествиях. Планируете шоппинг — он будет удачным.

Козерог: Сегодня вам нужно быть предельно внимательными. Ошибки будут дорого стоить.

Водолей: 19 июля для вас — прекрасный день. Вы всё видите через призму “розовых” очков и вам это поможет.

Рыбы: Вы сегодня — центр Вселенной. Поклонники вьются роем. Выберете одного — возможно он — любовь вашей жизни.