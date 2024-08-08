Четверг, 8 августа, 2024

Город в Курской области, куда ВСУ хотят пройти любой ценой, назвал эксперт

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от senivpetro на Freepik

По мнению военного эксперта Алексея Суконкина, Вооружённые силы Украины (ВСУ) стремятся любой ценой достичь Курской атомной электростанции в городе Курчатове. Однако, как полагает эксперт, это вряд ли удастся, поскольку в городе Льгове, вероятно, имеется линия обороны.

Суконкин считает, что сейчас главной целью атаки ВСУ на Курскую область является Курская АЭС в Курчатове. По его мнению, украинские войска не смогут добраться до неё. Он также отметил, что в настоящее время важно определить местоположение ВСУ, их передовой край и очертить линию боевого соприкосновения.

Эксперт подчеркнул, что российские вооружённые силы (ВС РФ) активно уничтожают все колонны ВСУ, пытающиеся продвигаться вперёд. По словам Суконкина, это создаёт тяжёлую ситуацию для Украины, поскольку они оказываются отрезанными от своих тылов.

Суконкин также отметил, что ВСУ смогли собрать значительные силы в районе Суджи, но для их постоянной поддержки и эвакуации раненых необходимо постоянное снабжение. По его мнению, украинские войска не смогут долго продержаться в таких условиях. Он подчеркнул, что ресурсы российской армии значительно превосходят ресурсы ВСУ.

Эксперт предположил, что две бригады ВСУ могли уже проникнуть на территорию России, ещё четыре находятся на расстоянии 20-30 километров от границы, восемь готовы начать боевые действия в любой момент.

Суконкин также подчеркнул, что для ВСУ сложилась очень тяжёлая ситуация. Он отметил, что ресурсы России несоизмеримо больше, и Киев пошёл на отчаянный шаг, стремясь отправить хотя бы роту солдат до Курчатова. Эксперт добавил, что авиация ВС РФ работает на пределе возможностей, используя вертолёты и бомбардировщики.

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