Горящий парень выпал из окна высотки в Воронеже

Страшное происшествие произошло в Воронеже: горящий парень выпал из кона высотки на стоящий на улице автомобиль, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, ЧП случилось сегодня ночью в ЖК «Сердце города» на улице Куколкина. Местные жители проснулись от громкого звука и яркого света. Кто-то даже подумал, что прилетел беспилотник и позвонил в полицию.

Выбежавшие на улицу жильцы заметили на улице горящего молодого человека. Также загорелась машина.

Парня пытались потушить, но помочь было уже нельзя. Следствие устанавливает его мотивы.