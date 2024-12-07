Суббота, 7 декабря, 2024
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Горящий парень выпал из окна высотки в Воронеже

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Страшное происшествие произошло в Воронеже: горящий парень выпал из кона высотки на стоящий на улице автомобиль, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, ЧП случилось сегодня ночью в ЖК «Сердце города» на улице Куколкина. Местные жители проснулись от громкого звука и яркого света. Кто-то даже подумал, что прилетел беспилотник и позвонил в полицию.

Выбежавшие на улицу жильцы заметили на улице горящего молодого человека. Также загорелась машина.

Парня пытались потушить, но помочь было уже нельзя. Следствие устанавливает его мотивы.

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