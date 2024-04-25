Гордума внесла изменения в бюджет Рязани

На заседании Рязанской городской Думы депутаты обсудили и одобрили изменения в бюджет Рязани на 2024 год.

Доходы и расходы бюджета города Рязани на 2024 год увеличиваются на 741,9 млн. рублей, в том числе на:

— капитальный ремонт и приобретение оборудования в МБОУ «Школа № 34 им. Героя РФ П. В. Кривова» и МБОУ «Ордена „Знак Почета“ гимназия № 2 имени И. П. Павлова» в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» — 204 млн. 297 тыс. рублей;

— возмещение части затрат перевозчиков на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» — 133 млн. 389 тыс. рублей;

— обеспечение жилыми помещениями детей-сирот — 95,7 млн. рублей;

— реализацию инициативных проектов (проектов местных инициатив) — 74,3 млн. рублей;

— строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино в рамках концессионного соглашения — 72,5 млн. рублей;

— ремонт контактной сети троллейбусных линий, тяговых троллейбусных подстанций — 70 млн. рублей;

— выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования — 40 млн. рублей;

— монтаж систем оповещения и управления эвакуацией в детских садах — 9,6 млн. рублей;

— повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда — 8,5 млн. рублей.

Также депутаты поддержали введение дополнительной меры социальной поддержки и социальной помощи по предоставлению единовременной выплаты молодым специалистам, принятым на должности педагогических работников в муниципальные общеобразовательные учреждения города Рязани. Единовременная выплата предоставляется однократно молодым специалистам, отработавшим в муниципальном общеобразовательном учреждении города Рязани на должности педагогического работника по основному месту работы не менее девяти месяцев по трудовому договору, заключенному не ранее 1 августа 2023 года. Ее размер составит 27595 рублей.

Депутаты одобрили решение о расширении круга лиц, которые могут претендовать на дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи на ремонт жилого помещения. Помимо участников, инвалидов, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны, данную меру поддержки распространили и на жителей блокадного Ленинграда.

Согласованы решения о преобразовании муниципальных предприятий города Рязани «Жилищно-коммунальное Управление № 22» и «Аварийно-ремонтная служба» в муниципальные бюджетные учреждения. Такие изменения необходимы в рамках реализации мероприятий по реформированию государственных унитарных предприятий Рязанской области в соответствии с Законом № 485-ФЗ.

Вопрос об установлении даты празднования в 2024 году Дня города также обсуждался на заседании РГД. На рассмотрение была предложена дата 24 августа, депутаты ее поддержали.

Принято решение об установке мемориальной доски. На фасаде здания городской клинической больницы № 4 будет увековечена память Заслуженного врача РФ, депутата Рязанского городского Совета нескольких созывов, краеведа и писателя Галины Павловны Вологжаниной.