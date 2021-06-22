26.6 C
Рязань
Вторник, 22 июня, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВластьОрганы власти

Гордума утвердила Стратегию социально-экономического развития Рязани до 2030 года

7info
- Advertisement -

В понедельник, 21 июня, на заседании городской Думы депутаты утвердили Стратегию социально-экономического развития Рязани до 2030 года.

Документ даёт вектор развития города на долгосрочную перспективу и определяет цели и задачи муниципалитета на ближайшие 10 лет. Стратегия должна отразить реальную жизнь рязанцев и соответствовать общественным целям и потребностям жителей.

Общая цель всего проекта — Рязань должна стать экономически развитым, комфортным для жителей современным городом. Реализация проекта рассчитана на три этапа с учётом периодичности бюджетного планирования.

Подготовлена Стратегия совместно администрацией Рязани и депутатами гордумы.

Реализация проекта рассчитана на три этапа с учётом периодичности бюджетного планирования.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]