Гордума утвердила Стратегию социально-экономического развития Рязани до 2030 года

- Advertisement -

В понедельник, 21 июня, на заседании городской Думы депутаты утвердили Стратегию социально-экономического развития Рязани до 2030 года.

Документ даёт вектор развития города на долгосрочную перспективу и определяет цели и задачи муниципалитета на ближайшие 10 лет. Стратегия должна отразить реальную жизнь рязанцев и соответствовать общественным целям и потребностям жителей.

Общая цель всего проекта — Рязань должна стать экономически развитым, комфортным для жителей современным городом. Реализация проекта рассчитана на три этапа с учётом периодичности бюджетного планирования.

Подготовлена Стратегия совместно администрацией Рязани и депутатами гордумы.

Реализация проекта рассчитана на три этапа с учётом периодичности бюджетного планирования.