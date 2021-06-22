Гордума утвердила Стратегию социально-экономического развития Рязани до 2030 года

В понедельник, 21 июня, на заседании городской Думы депутаты утвердили Стратегию социально-экономического развития Рязани до 2030 года.
Документ даёт вектор развития города на долгосрочную перспективу и определяет цели и задачи муниципалитета на ближайшие 10 лет. Стратегия должна отразить реальную жизнь рязанцев и соответствовать общественным целям и потребностям жителей.
Общая цель всего проекта — Рязань должна стать экономически развитым, комфортным для жителей современным городом. Реализация проекта рассчитана на три этапа с учётом периодичности бюджетного планирования.
Подготовлена Стратегия совместно администрацией Рязани и депутатами гордумы.
Реализация проекта рассчитана на три этапа с учётом периодичности бюджетного планирования.