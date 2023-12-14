Гордума утвердила бюджет Рязани на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов

На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели проект бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

Проект главного финансового документа был внесен в Рязанскую городскую Думу 14 ноября, рассмотрен на заседаниях всех комитетов, а также членами Общественной палаты города, Совета Почетных граждан и Экспертного совета при главе муниципального образования. 28 ноября состоялись публичные слушания.

Основные параметры бюджета озвучила начальник финансово-казначейского управления администрации Рязани Светлана Финогенова.

Доходы бюджета города на 2024 год запланированы в размере 16,8 млрд. рублей, расходы — 17,4 млрд. рублей. Одним из приоритетов остается выполнение всех социальных обязательств, доля финансирования социальной сферы составит в 2024 году около 75% в общем объеме расходов, или более 12 млрд. рублей. Расходы на поддержку отраслей городского хозяйства на 2024 год предусмотрены в сумме 2,5 млрд. рублей. Среди крупных проектов, запланированных на 2024 год, — строительство школ в Семчино, в районе ЖК «Олимпийский» и в микрорайоне ДПР 7,7А, а также строительство детского сада в районе ЖК «Метропарк» и проектно-изыскательские работы для строительства школы в районе стадиона «Спартак».

— Нужно отметить, что параметры бюджета не являются окончательными. Благодаря поддержке Губернатора Павла Викторовича Малкова и Правительства области в следующем году ожидается поступление значительного объема межбюджетных трансфертов для реализации социально значимых программ, — подчеркнула глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Депутаты задали администрации все интересующие их вопросы — они касались обеспечения жильем детей-сирот, обновления парка общественного транспорта, ремонта дорог и дворовых территорий.

Решение принято большинством голосов.