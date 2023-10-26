Гордума Рязани внесла изменения в нормативные акты

На заседании Рязанской городской Думы принят ряд нормативных актов, сообщает пресс-служба РГД.

Депутаты поддержали решение о внесении изменения в Положение о муниципальном дорожном фонде города Рязани, актуализировав его статьи в соответствии с федеральным законодательством.

Одобрено решение о внесении изменения в порядок принятия выморочного имущества в собственность муниципального образования — город Рязань. Проект документа разработан в целях приведения отдельных положений Устава в соответствие с действующим законодательством. Принято решение о внесении поправок в План профилактических мероприятий по противодействию коррупции в Рязанской городской Думе на 2021–2024 годы.

Также принято решение о внесении изменений в отдельные нормативные акты, регулирующие работу муниципальных служащих в целях реализации отдельных положений действующего федерального законодательства и постановления Правительства Рязанской области от 08.09.2023 № 339 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Рязанской области». Будут проиндексированы должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих города Рязани, фонд оплаты труда помощников депутата Рязанской городской Думы увеличится на 5,5%.

На заседании Думы депутаты приняли изменения в Положение о пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Рязани и в решение «Об отдельных вопросах организации и деятельности Контрольно-счетной палаты города Рязани».