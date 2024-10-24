Гордума Рязани согласовала изменения в Генплан для комплексной застройки Семчина

На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили решение о внесении изменений в программу приватизации муниципального имущества на 2024 год. Перечень объектов, которые подлежат приватизации, дополнили тремя пунктами.

Так, недвижимое имущество из собственности города будет передано области. Речь идёт о помещениях, которые занимают филиалы городской детской поликлиники №2. Также одобрены решения о передаче муниципальных помещений в аренду АНО «Забота и милосердие», Рязанскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России», частному общеобразовательному учреждению «Начальная школа «Гармония».

В безвозмездное пользование помещения будут переданы следственному управлению СК РФ по Рязанской области и Рязанской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов».

Кроме того, на заседании Рязанской городской Думы депутаты поддержали внесение изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки в городе Рязани. Для комплексного развития территории в районе Семчино принято решение отнести территорию в границах улиц Княжье Поле и Интернациональная к общественно-жилой зоне и зоне учреждений здравоохранения и социальной защиты.