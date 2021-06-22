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Вторник, 22 июня, 2021
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Гордума назначила публичные слушания по поправкам в Устав Рязани

7info
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Депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели вопрос, инициированный депутатом Сергеем Караевым, о назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав. 

Изменения касаются расширения полномочий городской Думы по согласованию назначения и освобождения от должности заместителей главы администрации Рязани, руководителей структурных подразделений администрации и руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Аналогичный проект, внесенный депутатом Александром Чайкой, ранее рассматривался на комитете по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике. Полученные заключения прокуратуры Советского района и регионального Минюста свидетельствуют о том, что поправки противоречат существующему федеральному законодательству.  

В соответствии с частями 10, 11 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определен исчерпывающий перечень вопросов, находящихся в исключительной компетенции представительного органа местного самоуправления. Иными полномочиями представительные органы могут быть наделены только в случае, если такие полномочия допускаются федеральными законами. При этом на федеральном уровне отсутствует нормативный правовой акт, предоставляющий право представительному органу местного самоуправления каким-либо образом участвовать в исполнительно-распорядительных действиях глав местных администраций, в том числе согласовывать назначение отдельных должностных лиц местных администраций, руководителей муниципальных предприятий. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ местной администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия. Кроме того, назначение должностных лиц главой администрации по согласованию с представительным органом муниципального образования противоречит положениям частей 8, 9 статьи 16, части 3 статьи 17 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Несмотря на то, что проект изменений в Устав не прошел правовую экспертизу и противоречит действующему законодательству, на заседании городской Думы депутаты поддержали вопрос о назначении публичных слушаний по проекту Устава.  Обсуждения будут проведены 6 июля в 17 часов в малом зале административного здания по адресу: ул. Радищева, 28.

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