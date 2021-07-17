Голый водитель попытался вплавь удрать от полиции под Архангельском

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В Северодвинске полицейские задержали нетрезвого водителя, который устроил необычную погоню, пишет Лайф со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Накануне рано утром сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительный автомобиль. Водитель проигнорировал требование остановиться и удрал на полной скорости.

Вскоре правоохранители догнали злоумышленника. Тогда владелец бросил свою машину около гаражного кооператива на берегу залива подбежал к воде и стал уплывать. Полицейские попросили весельную лодку у местного рыбака и принялись догонять нарушителя.

Пьяный горе-водитель проплыл 50 метров и стал терять силы. В итоге полицейские ему забраться в лодку уже голому беглецу в одном носке.

Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав на срок до двух лет.