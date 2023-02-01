Жители Петербурга заметили голого мужчину на Ленинском проспекте, который запрыгнул в троллейбус, сообщил «Мегаполис».

Инцидент произошел вечером 31 января. По словам очевидцев, спустя несколько метров транспорт высадил его, после чего петербуржец убежал в сторону дворов.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как абсолютно обнаженный мужчина с криками бежал по улице, нецензурно выражался, проклиная зиму и какую-то больницу.

Его сопровождал одетый мужчина с каской в руках. Проходя мимо девушки, которая стояла на остановке, он бросил фразу «Это не глюки, это реально».