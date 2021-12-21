Голосование конкурса «Рязань — забавами богата»

РИА «7 новостей» запускает голосование за участников конкурса «Рязань — забавами богата», который мы проводим совместно с администрацией Рязани.

От участниц конкурса поступило 30 видеороликов. Посмотреть их все можно на нашем ютуб-канале.

Победителей по итогам голосования определят в трёх номинациях:

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— «Забавы ради» (творческая) — яркое исполнение песен, танцев, стихов в новогодней тематике;

— «Новогодние фантазии» (рукодельная) — каждая участница заранее изготавливает новогоднее изделие и в интересной форме презентует его;

— «Рецепты от Забавы» (хлебосольная) — мастер — класс по изготовлению блюда по новогодним рецептам.

Конкурс «Рязань — забавами богата». Номинация «Забавы ради» Маша Лукина

Виктория Громова

Настя Лазукова

Александра Урубко

Екатерина Урубко

Ангелина Цикунова

Алиса Кочеткова

Арина Алиева

Алевтина Самойлова

Марина Чукомина

Милана Ушакова

Ирина Жимуляева

Нина Кудряшова

Зинаида Тарасова

Екатерина Чумакова

Марина Дегтярёва

Полина Старкова

Ангелина Дерябина

Валентина Сошкина

Мария Романова

Аня Елохина Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Конкурс «Рязань — забавами богата». Номинация «Новогодние фантазии» (рукодельная) Елена Ушакова

Оксана Петрягина

Настя Лазукова

Анна Карпакова

Наталья Крутикова

Любовь Боброва

Александра Торжкова Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Конкурс «Рязань — забавами богата». Номинация «Рецепты от Забавы» (хлебосольная) Мария Анискина

Светлана Митянская

Любовь Тимошина Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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