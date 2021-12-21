Голосование конкурса «Рязань — забавами богата»

РИА «7 новостей» запускает голосование за участников конкурса «Рязань — забавами богата», который мы проводим совместно с администрацией Рязани.
От участниц конкурса поступило 30 видеороликов. Посмотреть их все можно на нашем ютуб-канале.
Победителей по итогам голосования определят в трёх номинациях:
— «Забавы ради» (творческая) — яркое исполнение песен, танцев, стихов в новогодней тематике;
— «Новогодние фантазии» (рукодельная) — каждая участница заранее изготавливает новогоднее изделие и в интересной форме презентует его;
— «Рецепты от Забавы» (хлебосольная) — мастер — класс по изготовлению блюда по новогодним рецептам.
Ход голосования ежедневно будет отслеживать администратор нашего сайте. Нечестные, искусственно накрученные голоса будут удаляться.