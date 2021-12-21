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Вторник, 21 декабря, 2021
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Голосование конкурса «Рязань — забавами богата»

7info

РИА «7 новостей» запускает голосование за участников конкурса «Рязань — забавами богата», который мы проводим совместно с администрацией Рязани.

От участниц конкурса поступило 30 видеороликов. Посмотреть их все можно на нашем ютуб-канале.

Победителей по итогам голосования определят в трёх номинациях:

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— «Забавы ради» (творческая) — яркое исполнение песен, танцев, стихов в новогодней тематике;

— «Новогодние фантазии» (рукодельная) — каждая участница заранее изготавливает новогоднее изделие и в интересной форме презентует его;

— «Рецепты от Забавы» (хлебосольная) — мастер — класс по изготовлению блюда по новогодним рецептам.

Конкурс «Рязань — забавами богата». Номинация «Забавы ради»
Результаты
Конкурс «Рязань — забавами богата». Номинация «Новогодние фантазии» (рукодельная)
Результаты
Конкурс «Рязань — забавами богата». Номинация «Рецепты от Забавы» (хлебосольная)
Результаты

Ход голосования ежедневно будет отслеживать администратор нашего сайте. Нечестные, искусственно накрученные голоса будут удаляться.

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