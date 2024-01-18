Четверг, 18 января, 2024
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Гололед ожидается в Рязанской области

7info
Изображение от wirestock на Freepik
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В ближайшие час с сохранением до конца суток 18 января, ночью и утром 19 января на территории Рязанской области местами ожидается гололед, на дорогах гололедица.

В связи с этим, Управление МЧС России по Рязанской области рекомендует жителям региона соблюдать меры безопасности:

  • Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.
  • По возможности ограничьте время нахождения на улице.
  • На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем.

Следите за прогнозом погоды и будьте осторожны!

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