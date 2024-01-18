Гололед ожидается в Рязанской области

В ближайшие час с сохранением до конца суток 18 января, ночью и утром 19 января на территории Рязанской области местами ожидается гололед, на дорогах гололедица.
В связи с этим, Управление МЧС России по Рязанской области рекомендует жителям региона соблюдать меры безопасности:
- Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.
- По возможности ограничьте время нахождения на улице.
- На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем.
Следите за прогнозом погоды и будьте осторожны!