Гололед ожидается в Рязанской области

В ближайшие час с сохранением до конца суток 18 января, ночью и утром 19 января на территории Рязанской области местами ожидается гололед, на дорогах гололедица.

В связи с этим, Управление МЧС России по Рязанской области рекомендует жителям региона соблюдать меры безопасности:

Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

По возможности ограничьте время нахождения на улице.

На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем.

Следите за прогнозом погоды и будьте осторожны!