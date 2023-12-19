Рост цен на экскурсионные услуги в Рязанской области ускорился в ноябре. В частности, сильнее дорожали автобусные поездки. Об изменениях стоимости товаров и услуг рассказывает информационно-аналитический материал об инфляции, подготовленный рязанским отделением Банка России.

Рязанская область традиционно входит в число регионов, которые туристы выбирают для коротких поездок, например, в период государственных праздников. Эксперты Банка России отмечают: в этом году организаторы однодневных экскурсий перенесли в цену поездки возросшие затраты на аренду автобусов. Издержки увеличились из-за ослабления рубля и удорожания логистики. В целом инфляция в сфере услуг в ноябре составила в регионе 10,7%.



Цены на продовольственные товары по сравнению с прошлым годом выросли на 7%. На динамику также преимущественно влияли возросший спрос и курс национальной валюты. Увеличились и затраты на оплату труда: предприятия стремятся удержать специалистов на фоне нехватки сотрудников. С этим столкнулись, например, производители мяса и переработчики мясной продукции, в результате ускорилось подорожание свинины и колбасы.



«Нехватка рабочей силы приводит к тому, что возможности производства ограничены и не успевают за растущим спросом. Компании повышают зарплаты для привлечения и удержания работников. Но конкуренция ведет лишь к перераспределению кадров, а не увеличению производства. В итоге зарплаты растут быстрее производительности труда, а издержки усиливают давление на цены», — поясняет управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.



В целом годовая инфляция в Рязанской области в ноябре повысилась до 7,3%. При этом она остается ниже, чем в среднем по ЦФО (7,6%) и в целом по стране (7,5%).