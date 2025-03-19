Год Есенина открыли в Рязанской области

В библиотеке им. Горького 19 марта состоялось официальное открытие Года Есенина. Об этом сообщает телеграм-канал музея-заповедника С.А. Есенина.

В мероприятии приняли участие представители власти, музейного, научного, библиотечного сообществ, общественных организаций региона и творческая интеллигенция.

С приветственным словом к собравшимся обратилась министр культуры Рязанской области Елена Рохлина.

«Имя Сергея Есенина стало национальным достоянием России. Это один из самых популярных и читаемых отечественных авторов. С течением времени интерес к его личности и творчеству только растет – это уникальное явление в русской и мировой культуре»,- отметила Рохлина. Реклама

Директор музея-заповедника Вячеслав Журавлёв представил календарь событий 130-летия С.А. Есенина, а также юбилейный брендбук.

«Для нас этот год – время возможностей для развития. Это привлечение внимания к Сергею Есенину и связанным с ним местам. Его творчество актуально сегодня. Сам Сергей Александрович сказал: «Меня поймут через 100 лет». Мы с этим согласны и добавим, что его поймут и через 200, и через 300 лет», — подчеркнул Журавлев.

В 2025 году исполнится 130 лет со дня рождения поэта и 100 лет со дня его смерти. С 3 по 5 октября в музее-заповеднике в Константинове пройдет Всероссийский есенинский праздник поэзии. С 27 июля 2025 года по 20 января 2026 года в музее-заповеднике будет работать выставка-расследование о гибели Сергея Есенина. В планах выпуск десяти научных изданий, тематическое оформление экспресса «Москва – Рязань – Москва» и многое другое.

Все желающие смогли сделать фото на память в литературной фотозоне, познакомиться с интересными фактами о поэте на выставке «Поэт каждого из нас» и получить оригинальный сувенир с есенинской тематикой.

Украшением мероприятия стало выступление инструментального ансамбля музея-заповедника С.А. Есенина «Есенин-квартет» и рязанская молодая группа «Лыбедь».