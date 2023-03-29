Gloria Jeans открывает магазин в ТРЦ «Премьер» в Рязани на месте H&M

Gloria Jeans откроет магазин в ТРЦ «Премьер» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Магазин на площади более 1200 квадратных метров располагается в помещений на втором этаже торгового центра, где до ухода из России работал шведский H&M.

Магазины оформлены в новой концепции, позволившей увеличить площадь примерочной зоны, создать места для ожидания и отдыха. В оформлении преобладают светлые цвета, используется много света.

В магазине Gloria Jeans можно будет приобрести мужскую, женскую и детскую одежду, спортивную одежду, одежду для дома, различные аксессуары.

Для посетителей торговой точки в Рязани 1 и 2 апреля проведут развлекательную программу со скидками и угощением.