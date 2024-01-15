Глобальный Юг не поддерживает «формулу мира» Зеленского

Страны Глобального Юга не поддерживают «формулу мира» Зеленского, так как не хотят портить отношения с Москвой и вступать в антироссийские инициативы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

С 15 по 19 января в Швейцарии проходит 54-й Всемирный экономический форум. Для многих встреча в Давосе была надеждой на первые шаги к урегулированию российско-украинского конфликта, однако многие приглашенные страны дали понять, что не намерены обсуждать «формулу мира» Зеленского без участия России. Об этом же сказал и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Эксперты отмечают, что за время конфликта между Россией и Украиной Западу так и не удалось убедить развивающиеся страны занять проукраинскую позицию. Напротив, ими противостояние воспринимается как борьба России и западных стран, что отлично ложится на антиамериканские настроения Глобального Юга.

Еще одна причина – палестино-израильский конфликт, который резко настроил мусульманские страны против США, отмечают эксперты. Также и сам Запад начинает уставать от затянувшегося конфликта России и Украины, который уже давно не приносит последней больших успехов.

В данной ситуации самой Украине остается надеяться на военную помощь США, которая в 2024 году может заметно сократиться.