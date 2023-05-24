Популярный астролог Павел Глоба рассказал, что 18 мая на небе выстроилась квадратура Юпитера и Плутона. Это очень редкое событие, и влияние на людей оно окажет колоссальное.

Как сообщает дзен-канал «Институт Павла Глобы», последствия у этого события могут быть весьма пугающие и разрушительные. Такого рода квадратуры, когда Плутон оказывается в знаке Водолея, происходят раз в 248 лет. Специалист обратил внимание, когда подобная квадратура сложилась на небе в последний раз. Случилась она в июле 1786-го года, тогда во Франции назрел тяжёлый финансовый и экономический кризис. Через три года эти события привели к Великой французской революции.

Астролог не исключает: скоро начнётся закладка событийного сценария. Уже в ближайшие годы мы увидим контуры событий, которые определят нашу жизнь на 20 лет вперёд.