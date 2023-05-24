Среда, 24 мая, 2023
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Глоба предупредил о судьбоносном событии, которое случается раз в 248 лет — после него всё изменится

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Популярный астролог Павел Глоба рассказал, что 18 мая на небе выстроилась квадратура Юпитера и Плутона. Это очень редкое событие, и влияние на людей оно окажет колоссальное.

Как сообщает дзен-канал «Институт Павла Глобы», последствия у этого события могут быть весьма пугающие и разрушительные. Такого рода квадратуры, когда Плутон оказывается в знаке Водолея, происходят раз в 248 лет. Специалист обратил внимание, когда подобная квадратура сложилась на небе в последний раз. Случилась она в июле 1786-го года, тогда во Франции назрел тяжёлый финансовый и экономический кризис. Через три года эти события привели к Великой французской революции.

Астролог не исключает: скоро начнётся закладка событийного сценария. Уже в ближайшие годы мы увидим контуры событий, которые определят нашу жизнь на 20 лет вперёд.

– Не исключено, что кризисная военно-политическая ситуация, имеющая серьёзные экономические последствия, в самом худшем случае через 3 года может перерасти в настоящий бунт, – предполагает Глоба.

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